Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται ενιαίοι κανόνες για το πώς κλείνουν τα επενδυτικά σχέδια του νόμου του 2016 – Τι σημαίνει για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τι ισχύει για τον νεότερο νόμο του 2022.
Σαφείς κανόνες για το πώς ελέγχονται, εγκρίνονται και τελικά «κλείνουν» τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρεί να βάλει ο νέος Οδηγός Ολοκληρώσεων που ανήρτησε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Πίσω από την επίσημη διατύπωση, ωστόσο, η εξέλιξη αυτή φωτίζει μια χρόνια παθογένεια της αγοράς: το γεγονός ότι δέκα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου του 2016, δημιουργείται μόλις τώρα, «για πρώτη φορά», όπως παραδέχεται η ίδια η ανακοίνωση, ένα ενιαίο εγχειρίδιο οδηγιών για το πώς ακριβώς ολοκληρώνεται μια επένδυση και πώς αποφεύγονται οι διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών.
Στην πράξη, η «ολοκλήρωση» ενός επενδυτικού σχεδίου είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για κάθε επιχείρηση που μπήκε στον Αναπτυξιακό. Αφού ο επενδυτής υλοποιήσει το έργο με δικά του κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό, υποβάλλει αίτημα ελέγχου ώστε το Δημόσιο να πιστοποιήσει ότι τηρήθηκαν οι όροι και να αποδεσμεύσει την επιχορήγηση ή τη φορολογική απαλλαγή.
Μέχρι σήμερα, η απουσία ενός ενιαίου και ξεκάθαρου πλαισίου αξιολόγησης οδηγούσε συχνά σε:
Με τον νέο Οδηγό αποτυπώνονται πλέον συγκεντρωμένα τα στάδια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνονται τα αιτήματα ολοκλήρωσης, ώστε επιχειρήσεις, λογιστές και σύμβουλοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι ζητά η διοίκηση.
Την ίδια ώρα, η εφαρμογή αντίστοιχου οδηγού στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νεότερο Αναπτυξιακό Νόμο (4887/2022) μετατίθεται «για το προσεχές διάστημα». Στο νέο πλαίσιο έχουν ήδη τεθεί πιο ξεκάθαροι κανόνες και τυποποίηση, ώστε να αποφεύγονται οι παλιές «φάκες» και οι στρεβλώσεις παλαιότερων καθεστώτων.
Παρ’ όλα αυτά, το κρίσιμο στοίχημα για τις επιχειρήσεις παραμένει κοινό: ανεξάρτητα από το καθεστώς υπαγωγής, το τελικό στάδιο του ελέγχου και της ολοκλήρωσης πρέπει να τρέχει γρήγορα και ομοιόμορφα, ώστε η γραφειοκρατία να μη «παγώνει» τη ρευστότητα όσων επενδύουν και περιμένουν να κλείσουν τον κύκλο του έργου τους.
Διαβάστε επίσης:
Anthropic: Το ντεμπούτο της στη Wall Street σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Τράπεζα της Ελλάδος: «Χρυσοπληρώνουν» δάνεια και πιστωτικές κάρτες οι Έλληνες – Η «παγίδα» των συνεργαζόμενων προμηθευτών που εκτινάσσει τα επιτόκια
Η «ακτινογραφία» της ελληνικής οικονομίας από την Κομισιόν: Υπερπλεονάσματα και ακρίβεια, ενώ η ανάπτυξη «φρενάρει»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.