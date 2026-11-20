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Για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται ενιαίοι κανόνες για το πώς κλείνουν τα επενδυτικά σχέδια του νόμου του 2016 – Τι σημαίνει για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τι ισχύει για τον νεότερο νόμο του 2022.

Σαφείς κανόνες για το πώς ελέγχονται, εγκρίνονται και τελικά «κλείνουν» τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρεί να βάλει ο νέος Οδηγός Ολοκληρώσεων που ανήρτησε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Πίσω από την επίσημη διατύπωση, ωστόσο, η εξέλιξη αυτή φωτίζει μια χρόνια παθογένεια της αγοράς: το γεγονός ότι δέκα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου του 2016, δημιουργείται μόλις τώρα, «για πρώτη φορά», όπως παραδέχεται η ίδια η ανακοίνωση, ένα ενιαίο εγχειρίδιο οδηγιών για το πώς ακριβώς ολοκληρώνεται μια επένδυση και πώς αποφεύγονται οι διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών.

Τι σημαίνει πρακτικά για μια επιχείρηση

Στην πράξη, η «ολοκλήρωση» ενός επενδυτικού σχεδίου είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για κάθε επιχείρηση που μπήκε στον Αναπτυξιακό. Αφού ο επενδυτής υλοποιήσει το έργο με δικά του κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό, υποβάλλει αίτημα ελέγχου ώστε το Δημόσιο να πιστοποιήσει ότι τηρήθηκαν οι όροι και να αποδεσμεύσει την επιχορήγηση ή τη φορολογική απαλλαγή.

Μέχρι σήμερα, η απουσία ενός ενιαίου και ξεκάθαρου πλαισίου αξιολόγησης οδηγούσε συχνά σε:

Πολύμηνες ή και πολυετείς καθυστερήσεις στον έλεγχο των φακέλων, αφήνοντας επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε τραπεζικούς τόκους και έλλειψη ρευστότητας.

στον έλεγχο των φακέλων, αφήνοντας επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε τραπεζικούς τόκους και έλλειψη ρευστότητας. Διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων περιπτώσεων , ανάλογα με την υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) που αναλάμβανε την εξέταση των δικαιολογητικών.

, ανάλογα με την υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) που αναλάμβανε την εξέταση των δικαιολογητικών. Πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια στο τελικό στάδιο, τη στιγμή που η επένδυση είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Με τον νέο Οδηγό αποτυπώνονται πλέον συγκεντρωμένα τα στάδια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνονται τα αιτήματα ολοκλήρωσης, ώστε επιχειρήσεις, λογιστές και σύμβουλοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι ζητά η διοίκηση.

Εκκρεμεί ακόμη η επέκταση στον νόμο του 2022, χωρίς «φάκες» στο νέο πλαίσιο

Την ίδια ώρα, η εφαρμογή αντίστοιχου οδηγού στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νεότερο Αναπτυξιακό Νόμο (4887/2022) μετατίθεται «για το προσεχές διάστημα». Στο νέο πλαίσιο έχουν ήδη τεθεί πιο ξεκάθαροι κανόνες και τυποποίηση, ώστε να αποφεύγονται οι παλιές «φάκες» και οι στρεβλώσεις παλαιότερων καθεστώτων.

Παρ’ όλα αυτά, το κρίσιμο στοίχημα για τις επιχειρήσεις παραμένει κοινό: ανεξάρτητα από το καθεστώς υπαγωγής, το τελικό στάδιο του ελέγχου και της ολοκλήρωσης πρέπει να τρέχει γρήγορα και ομοιόμορφα, ώστε η γραφειοκρατία να μη «παγώνει» τη ρευστότητα όσων επενδύουν και περιμένουν να κλείσουν τον κύκλο του έργου τους.

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