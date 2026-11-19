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Πιστωτικές κάρτες με επιτόκιο 21,23%, προσωπικά δάνεια με επιτόκιο 16,51% και χρηματοδότηση για καταναλωτικά αγαθά με κόστος που αγγίζει το 30% ( 29,71%) μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα στοιχεία αφορούν το γ΄ τρίμηνο του 2026 και μετρούν το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ), δηλαδή το κόστος μαζί με τόκους, προμήθειες και υποχρεωτικές συμπληρωματικές επιβαρύνσεις. Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 5317/2026, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει εφεξής σε τριμηνιαία βάση στον ιστοχώρο της στατιστικά στοιχεία για το μέσο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.) ανά κατηγορία συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με καταναλωτές,.

Η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα βαριά στις μικρές, καθημερινές ανάγκες. Για αγορά λοιπών καταναλωτικών αγαθών, το μέσο ΣΕΠΕ φθάνει το 18,79% όταν το δάνειο χορηγείται απευθείας από τον πιστωτικό φορέα, αλλά εκτινάσσεται στο 29,71% όταν η αγορά χρηματοδοτείται μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή. Στα λοιπά προσωπικά δάνεια διαμορφώνεται στο 16,51%, ενώ στις πιστωτικές κάρτες στο 21,23%. Με άλλα λόγια, η πίστωση που καλύπτει μια αγορά ή μια έκτακτη ανάγκη μπορεί να κοστίζει πολλαπλάσια από ένα στεγαστικό δάνειο: τα δάνεια ανακαίνισης κατοικίας καταγράφονται στο 5,78% και τα πράσινα δάνεια ανακαίνισης στο 6,12%.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων .

Για αγορά αυτοκινήτου το ΣΕΠΕ είναι 10,45% σε απευθείας δανεισμό και 10,84% μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή. Για υπηρεσίες, όπως υγεία ή εκπαίδευση, φθάνει το 10,79%. Ακόμη και τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις, που προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα, κοστίζουν κατά μέσο όρο 13,21%.

Η διεθνής σύγκριση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ακριβή πλευρά της ευρωπαϊκής αγοράς. Με βάση τα συγκρίσιμα στοιχεία της ΕΚΤ για νέα καταναλωτικά δάνεια τον Σεπτέμβριο, το επιτόκιο στην Ελλάδα ήταν 10,35%, έναντι 7,82% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στην Ιταλία ήταν 9,18%, στην Πορτογαλία 8,83% και στην Ιρλανδία 7,44%. Έτσι, το ελληνικό ποσοστό ξεπερνούσε τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά 2,53 ποσοστιαίες μονάδες και εκείνο της Ιρλανδίας κατά σχεδόν τρεις.

Διευκρινίζεται ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζει ΣΕΠΕ ανά είδος σύμβασης για ολόκληρο το τρίμηνο, ενώ η ΕΚΤ καταγράφει επιτόκια νέων καταναλωτικών δανείων για τον Σεπτέμβριο, χωρίς να αποτυπώνει με τον ίδιο τρόπο όλες τις χρεώσεις. Η σύγκριση, ωστόσο, δείχνει καθαρά την απόσταση. Για τον δανειολήπτη, το βάρος μεγαλώνει όσο πιο ακριβό και βραχυπρόθεσμο είναι το προϊόν – και η κάρτα παραμένει η ακριβότερη εφεδρεία του νοικοκυριού.

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