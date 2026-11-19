Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πιστωτικές κάρτες με επιτόκιο 21,23%, προσωπικά δάνεια με επιτόκιο 16,51% και χρηματοδότηση για καταναλωτικά αγαθά με κόστος που αγγίζει το 30% ( 29,71%) μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα στοιχεία αφορούν το γ΄ τρίμηνο του 2026 και μετρούν το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ), δηλαδή το κόστος μαζί με τόκους, προμήθειες και υποχρεωτικές συμπληρωματικές επιβαρύνσεις. Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 5317/2026, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει εφεξής σε τριμηνιαία βάση στον ιστοχώρο της στατιστικά στοιχεία για το μέσο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.) ανά κατηγορία συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με καταναλωτές,.
Η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα βαριά στις μικρές, καθημερινές ανάγκες. Για αγορά λοιπών καταναλωτικών αγαθών, το μέσο ΣΕΠΕ φθάνει το 18,79% όταν το δάνειο χορηγείται απευθείας από τον πιστωτικό φορέα, αλλά εκτινάσσεται στο 29,71% όταν η αγορά χρηματοδοτείται μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή. Στα λοιπά προσωπικά δάνεια διαμορφώνεται στο 16,51%, ενώ στις πιστωτικές κάρτες στο 21,23%. Με άλλα λόγια, η πίστωση που καλύπτει μια αγορά ή μια έκτακτη ανάγκη μπορεί να κοστίζει πολλαπλάσια από ένα στεγαστικό δάνειο: τα δάνεια ανακαίνισης κατοικίας καταγράφονται στο 5,78% και τα πράσινα δάνεια ανακαίνισης στο 6,12%.
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων .
Για αγορά αυτοκινήτου το ΣΕΠΕ είναι 10,45% σε απευθείας δανεισμό και 10,84% μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή. Για υπηρεσίες, όπως υγεία ή εκπαίδευση, φθάνει το 10,79%. Ακόμη και τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις, που προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα, κοστίζουν κατά μέσο όρο 13,21%.
Η διεθνής σύγκριση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ακριβή πλευρά της ευρωπαϊκής αγοράς. Με βάση τα συγκρίσιμα στοιχεία της ΕΚΤ για νέα καταναλωτικά δάνεια τον Σεπτέμβριο, το επιτόκιο στην Ελλάδα ήταν 10,35%, έναντι 7,82% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στην Ιταλία ήταν 9,18%, στην Πορτογαλία 8,83% και στην Ιρλανδία 7,44%. Έτσι, το ελληνικό ποσοστό ξεπερνούσε τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά 2,53 ποσοστιαίες μονάδες και εκείνο της Ιρλανδίας κατά σχεδόν τρεις.
Διευκρινίζεται ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζει ΣΕΠΕ ανά είδος σύμβασης για ολόκληρο το τρίμηνο, ενώ η ΕΚΤ καταγράφει επιτόκια νέων καταναλωτικών δανείων για τον Σεπτέμβριο, χωρίς να αποτυπώνει με τον ίδιο τρόπο όλες τις χρεώσεις. Η σύγκριση, ωστόσο, δείχνει καθαρά την απόσταση. Για τον δανειολήπτη, το βάρος μεγαλώνει όσο πιο ακριβό και βραχυπρόθεσμο είναι το προϊόν – και η κάρτα παραμένει η ακριβότερη εφεδρεία του νοικοκυριού.
Διαβάστε επίσης:
Ευρωπαϊκό διαβατήριο για τα κινεζικά ηλεκτρικά: Πώς Ουγγαρία και Ισπανία τινάζουν στον αέρα τους δασμούς της ΕΕ
Η «ακτινογραφία» της ελληνικής οικονομίας από την Κομισιόν: Υπερπλεονάσματα και ακρίβεια, ενώ η ανάπτυξη «φρενάρει»
Μισθοί με τη… ρέγουλα: Με εκ περιτροπής εργασία και μερική απασχόληση ένας στους δύο νέους εργαζόμενους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.