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Με τις πρώτες εμπορικές γραμμές παραγωγής των κινεζικών κολοσσών BYD και Chery να παίρνουν μπροστά αυτές τις εβδομάδες σε Ουγγαρία και Ισπανία, τα «τείχη» δασμών που ύψωσαν οι Βρυξέλλες αποδεικνύονται διάτρητα. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τον ασιατικό ανταγωνισμό μέσα στην ίδια της την έδρα, την ώρα που η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στα κινεζικά και τα ευρωπαϊκά μοντέλα αγγίζει το 30%.

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλει αυξημένους αντισταθμιστικούς δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα —επικαλούμενη αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις— στόχος της ήταν να αγοράσει πολύτιμο χρόνο για τους ευρωπαϊκούς ομίλους. Ωστόσο, η απάντηση του Πεκίνου ήρθε εκ των έσω: αντί να πληρώνουν δασμούς στα ευρωπαϊκά λιμάνια, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στήνουν εργοστάσια παραγωγής μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, αποκτώντας αυτομάτως τη σφραγίδα «Made in EU».

Οι δύο «αποβάσεις» που αλλάζουν τον χάρτη

Οι κινήσεις περνούν πλέον από τα χαρτιά στην πράξη, με τις πρώτες παραδόσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους να τοποθετούνται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027:

Το «οχυρό» της BYD στην Ουγγαρία: Στο Σέγκεντ της νότιας Ουγγαρίας, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο περνά στο κλείσιμο του 2026 από τη δοκιμαστική στην κανονική εμπορική παραγωγή. Πρώτο μοντέλο που θα βγει από τη γραμμή παραγωγής για την ευρωπαϊκή αγορά είναι το compact ηλεκτρικό Dolphin Surf , σε μια μονάδα σχεδιασμένη για δυναμικότητα έως και 200.000-300.000 αυτοκινήτων ετησίως . Είναι χαρακτηριστικό ότι η BYD πάγωσε προσωρινά το επενδυτικό της πλάνο στην Τουρκία, ώστε να ρίξει όλο το βάρος της στην Ουγγαρία και να αναζητήσει δεύτερο εργοστάσιο εντός ΕΕ.

Στο Σέγκεντ της νότιας Ουγγαρίας, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο περνά στο κλείσιμο του 2026 από τη δοκιμαστική στην κανονική εμπορική παραγωγή. Πρώτο μοντέλο που θα βγει από τη γραμμή παραγωγής για την ευρωπαϊκή αγορά είναι το compact ηλεκτρικό , σε μια μονάδα σχεδιασμένη για δυναμικότητα έως και . Είναι χαρακτηριστικό ότι η BYD πάγωσε προσωρινά το επενδυτικό της πλάνο στην Τουρκία, ώστε να ρίξει όλο το βάρος της στην Ουγγαρία και να αναζητήσει δεύτερο εργοστάσιο εντός ΕΕ. Η συμμαχία της Chery στην Ισπανία: Στη Βαρκελώνη, αξιοποιώντας τις παλιές εγκαταστάσεις της Nissan στη βιομηχανική ζώνη Zona Franca, η Chery, σε σύμπραξη με την ισπανική Ebro, προχωρά στην παραγωγή οχημάτων (όπως τα μοντέλα Omoda 5 και Jaecoo 7), βάζοντας πλώρη για 150.000 αυτοκίνητα τον χρόνο έως το 2029.

Το χάσμα τιμής 30% και το «όπλο» της μπαταρίας

Πίσω από την ανησυχία των Βρυξελλών κρύβεται ένας αμείλικτος αριθμός για τον καταναλωτή: η διαφορά τιμής. Παρά τους δασμούς και το κόστος μεταφοράς, τα κινεζικά ηλεκτρικά μοντέλα διατηρούν ένα προβάδισμα τιμής που κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 25% έως 35% έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτάσεων με παρόμοιο εξοπλισμό και αυτονομία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατηγορία των compact ηλεκτρικών πόλης: ενώ στην κινεζική αγορά μοντέλα όπως το BYD Dolphin Surf (Seagull) πωλούνται κάτω από τις 10.000 ευρώ, στην Ευρώπη τοποθετούνται στην περιοχή των 18.000 έως 23.000 ευρώ, την ώρα που οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές προτάσεις ξεκινούν συνήθως πάνω από τις 25.000-30.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη μπαταρία, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του κόστους ενός ηλεκτρικού οχήματος — ένα εξάρτημα που οι κινεζικοί όμιλοι παράγουν μόνοι τους με έως και 30% χαμηλότερο κόστος. Με την έναρξη της παραγωγής εντός ΕΕ και τον μηδενισμό των δασμών, οι κινεζικές εταιρείες αποκτούν πλέον ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο να πιέσουν τις τιμές προς τα κάτω.

Το εμπορικό έλλειμμα-ρεκόρ και ο έλεγχος των σπάνιων γαιών

Πέρα από τη συναρμολόγηση, τα μακροοικονομικά μεγέθη αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα της Ευρώπης: την εξάρτηση από την τεχνολογία και τις πρώτες ύλες. Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας κινείται σε ιστορικά υψηλά, προσεγγίζοντας κατά μέσο όρο το 1 δισ. ευρώ την ημέρα (πάνω από 300 δισ. ευρώ ετησίως).

Ακόμη πιο καθοριστικός είναι ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας:

Σπάνιες γαίες: Η Κίνα ελέγχει πάνω από το 60% της παγκόσμιας εξόρυξης και σχεδόν το 85%-90% της επεξεργασίας σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών — υλικών απαραίτητων για κάθε σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα.

Η Κίνα ελέγχει πάνω από — υλικών απαραίτητων για κάθε σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα. Μπαταρίες: Πάνω από το 75% της παγκόσμιας παραγωγής μπαταριών λιθίου βρίσκεται σε κινεζικά χέρια, γεγονός που καθιστά ακόμη και τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς ομίλους εξαρτημένους από ασιατικούς προμηθευτές.

Το αδιέξοδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το κόστος για τον οδηγό

Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκοί κολοσσοί όπως η Volkswagen, η Stellantis και η Renault πιέζονται ασφυκτικά από το υψηλό ενεργειακό κόστος, το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και την υποτονική ζήτηση.

Οι δασμοί λειτουργούν έτσι ως δίκοπο μαχαίρι: ακριβαίνουν τα εισαγόμενα οχήματα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, επιβραδύνοντας την ανανέωση του στόλου, ενώ την ίδια ώρα οι Κινέζοι ανταγωνιστές μεταφέρουν την παραγωγή τους εντός ΕΕ για να τους μηδενίσουν. Όπως επισημαίνουν και οι ευρωπαϊκές εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα (Ντράγκι και Λέτα), χωρίς φθηνότερη ενέργεια, μαζικές επενδύσεις στην έρευνα και αυτονομία στις πρώτες ύλες, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει οριστικά το «τιμόνι» της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

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