Takeaways by to pontiki AI Η κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI» αναμένεται να προκαλέσει συμφόρηση στα δίκτυα παρόχων διαδικτύου λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων από τις προφορτώσεις εκατομμυρίων παικτών.

Το παιχνίδι έχει ήδη αποφέρει έσοδα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ οι ψηφιακές προπαραγγελίες σε κονσόλες Xbox και PlayStation υπολογίζονται στα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η έλευση του συγκεκριμένου τίτλου αναμένεται να μειώσει προσωρινά την ενεργή βάση παικτών σε ανταγωνιστικά παιχνίδια όπως το «Fortnite» και το «Call of Duty» κατά 10%.

Η επιτυχία του franchise αναδεικνύει τις προκλήσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η οποία δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί την οικονομική δυναμική και τη διαδραστικότητα των βιντεοπαιχνιδιών μεγάλου προϋπολογισμού.

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Το παγκόσμιο ντεμπούτο του «Grand Theft Auto VI» σήμερα (19/11) αναμένεται να προκαλέσει πρωτοφανή κίνηση στο διαδίκτυο, με τους παρόχους υπηρεσιών (ISPs) να προειδοποιούν ήδη για πιθανές διαταραχές και συμφόρηση στα δίκτυα, καθώς εκατομμύρια παίκτες ξεκινούν την προφόρτωση (pre-download) του παιχνιδιού.

Την ίδια στιγμή το Χόλιγουντ και οι ιντερνετικές πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου- σε κατάσταση σοκ– κρατούν την αναπνοή τους.

Η επιστροφή του δημοφιλούς τίτλου, ύστερα από απουσία 13 ετών, δεν αποτελεί απλώς ένα πολιτιστικό γεγονός. Αποδεικνύει την τεράστια οικονομική αξία της ελεύθερης έκφρασης —ακόμη και όταν αγγίζει προκλητικές θεματικές— και αναδεικνύει πόσο σπάνιο είναι ένα προϊόν ψυχαγωγίας να αποσβένει τόσο γρήγορα ένα κολοσσιαίο κόστος παραγωγής, καθώς το GTA VI θεωρείται το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι που δημιουργήθηκε ποτέ.

Έσοδα σε ασύλληπτα «νούμερα»

Το «GTA VI» έχει ήδη αποφέρει έσοδα σχεδόν 1,5 δισ. δολαρίων, με τις ψηφιακές προπαραγγελίες σε κονσόλες Xbox και PlayStation να αγγίζουν τα 15 εκατ. αντίτυπα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας αναλύσεων Sensor Tower.

Η πρώιμη αυτή ζήτηση προμηνύει ακόμη μία εμπορική θύελλα για το franchise, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια σε έσοδα από την κυκλοφορία του GTA V το 2013, βάσει αναλύσεων των οικονομικών στοιχείων της μητρικής εταιρείας Take-Two Interactive.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού αναμένεται να αναδιαμορφώσει-προσωρινά- τον χάρτη της βιομηχανίας.

Οι καθημερινοί ενεργοί παίκτες όλων των υπόλοιπων τίτλων προβλέπεται να μειωθούν κατά 10% τον πρώτο μήνα, με μεγαθήρια όπως το «Fortnite» και το «Call of Duty» να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες κινητών σε πλατφόρμες όπως το YouTube, το Instagram και το Discord αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερες από 60 εκατ. ώρες, ή περίπου τέσσερις επιπλέον ώρες ανά παίκτη, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το μυστικό της μακροημέρευσης και η πίεση στο Χόλιγουντ

Η τεράστια δυναμική του «Grand Theft Auto» οφείλεται στη μοναδική του ικανότητα να παράγει έσοδα επί σειρά ετών από μία μόνο κυκλοφορία, αξιοποιώντας διαδραστικές λειτουργίες και διαδικτυακές αναβαθμίσεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παικτών.

«Ειλικρινά, αυτός είναι ένας από τους λόγους που η κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Στράους Ζέλνικ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive, σε εκδήλωση του Business Insider.

Η βάση γι’ αυτό τέθηκε με το GTA V, η επιτυχία του οποίου ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές πωλήσεις χάρη στο GTA Online, τη διαδικτυακή πλατφόρμα πολλαπλών παικτών που παρουσίασε η Rockstar δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του τίτλου. Με εκείνη την κίνηση, «έσπασε η ίδια η παραδοσιακή συνταγή της Rockstar» που βασιζόταν σε συνέχειες (sequels) ή επί πληρωμή επεκτάσεις, σημείωσε ο Στίβεν Τοτίλο, ιδρυτής και αρχισυντάκτης του Game File. Προς το παρόν, τα στελέχη της Take-Two τηρούν σιγή ιχθύος για τη μορφή που θα έχει η διαδικτυακή εμπειρία του GTA VI.

Η εξαίρεση στον κανόνα της ψυχαγωγίας

Στη σημερινή εποχή, όπου το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται και οι καταναλωτές έχουν αμέτρητες επιλογές, ο ευρύτερος κλάδος της ψυχαγωγίας πασχίζει να κάνει τα franchises μεγάλου προϋπολογισμού σταθερά κερδοφόρα. Ως εκ τούτου, το GTA «δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της βιομηχανίας», τονίζει ο Τοτίλο. «Είναι η εξαίρεση. Δεν χρειάζεται να παίζουν με τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους άλλους».

Καθώς τα έσοδα από το streaming και τις κινηματογραφικές αίθουσες αγγίζουν τα όρια ανάπτυξής τους, το Χόλιγουντ στράφηκε στο gaming για να επεκτείνει την πνευματική του ιδιοκτησία (IP). Ωστόσο, η αγορά των παιχνιδιών αποδείχθηκε δυσεπίλυτος γρίφος και οι κολοσσοί της ψυχαγωγίας περιορίζονται πλέον κυρίως στην παραχώρηση αδειών χρήσης (licensing):

Netflix: Έκλεισε τέσσερα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών τα τελευταία τρία χρόνια και πούλησε ένα πίσω στους ιδρυτές του, ενώ φέρεται να υπολείπεται κατά 10% των εσωτερικών του στόχων για το 2026.

Warner Bros. Discovery: Έβαλε λουκέτο σε τρία στούντιο το 2025, προτού εξαγοραστεί από την Paramount.

Amazon: Προχώρησε σε μεγάλες περικοπές στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών της πέρυσι.

Disney: Έκλεισε το εσωτερικό της τμήμα παιχνιδιών για κονσόλες πριν από μία δεκαετία, επιλέγοντας να επενδύσει στην Epic Games (δημιουργό του Fortnite) για να χτίσει ένα διαδραστικό σύμπαν γύρω από τα franchises της.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι κανείς δεν έχει εξαγοράσει την Take-Two», επισημαίνει ο Ριτς Γκρίνφιλντ της εταιρείας αναλύσεων για τα ΜΜΕ και την τεχνολογία LightShed Partners, μεέδρα τη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι η εταιρεία δεν διαθέτει μεγαλομέτοχο με πλειοψηφικό πακέτο ελέγχου. Ερωτηθείς για τον λόγο, η απάντησή του συνοψίζει το χάσμα ανάμεσα στους δύο κόσμους: «Πιστεύω ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες απλώς δεν κατανοούν το gaming».

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