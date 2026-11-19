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Με μια φωτογραφία εμπνευσμένη από το διαβόητο ηλεκτρονικό παιχνίδι Grand Theft Auto υποδέχθηκε η ΝΔ τη νέα έκδοση του παιχνιδιού που κυκλοφόρησε και ήδη σπάει ρεκόρ πωλήσεων.

Στη φωτο τα γραφεία της ΝΔ εμφανίζονται με φόντο μια αμερικανική πόλη το ξημέρωμα ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται κι ένα από τα muscle cars που «πρωταγωνιστούν» στο παιχνίδι.

Πάντως, για την ιστορία, το παιχνίδι είναι βίαιο και χαρακτηρίζεται από κλοπές, ξυλοδαρμούς και άλλα τέτοια…

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