Takeaways by to pontiki AI Στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν σημαντικό χάσμα στο προσδόκιμο ζωής, καθώς οι άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με τις γυναίκες σε όλο το ηλικιακό φάσμα.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου για τον ανδρικό πληθυσμό, ενισχυμένα από παράγοντες όπως το κάπνισμα, η υπέρταση και η καθιστική ζωή.

Οι νεοπλασίες, με κυριότερες τον καρκίνο του πνεύμονα και του παχέος εντέρου, επηρεάζουν δυσανάλογα τους άνδρες, συνδεόμενες συχνά με τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες.

Η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, η κατάχρηση αλκοόλ και η τάση υποτίμησης του κινδύνου οδηγούν σε αυξημένο αριθμό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα και πνιγμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη πρόληψη, ο συστηματικός ιατρικός έλεγχος και η υιοθέτηση ασφαλέστερων καθημερινών συνηθειών μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πρόωρη ανδρική θνησιμότητα.

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Μια σκληρή επιδημιολογική πραγματικότητα φέρνει στο προσκήνιο η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών, αποκαλύπτοντας πως το «ισχυρό» φύλο παραμένει βιολογικά και συμπεριφορικά πιο ευάλωτο.

Πρόσφατα στατιστικά δεδομένα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Destatis), τα οποία παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Medscape, καταγράφουν ένα επίμονο χάσμα στο προσδόκιμο ζωής: 78,8 έτη για τους άνδρες έναντι 83,4 ετών για τις γυναίκες.

Τα ευρήματα αυτά, τα οποία αναλύουν οι καθηγητές και ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» (ΕΚΠΑ), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος, χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της πρόληψης.

Το «χάσμα» της θνησιμότητας ανά ηλικία

Η υψηλότερη θνησιμότητα των ανδρών αποτελεί σταθερό φαινόμενο σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, με τις διαφορές να γίνονται δραματικές στις νεότερες και μέσες ηλικίες:

Ηλικίες 15–34 ετών: Οι θάνατοι των ανδρών είναι υπερδιπλάσιοι σε σύγκριση με εκείνους των γυναικών.

Οι των ανδρών είναι υπερδιπλάσιοι σε σύγκριση με εκείνους των γυναικών. Ηλικίες 35–84 ετών: Η ανδρική θνησιμότητα κινείται σε επίπεδα 50% έως 85% υψηλότερα.

Παρότι η απόκλιση στο προσδόκιμο ζωής μειώνεται σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανισότητες παραμένουν βαθιές και πολυπαραγοντικές.

Νο1 Απειλή: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Οι παθήσεις της καρδιάς εξακολουθούν να αποτελούν τον υπ’ αριθμόν ένα εχθρό της ανδρικής μακροζωίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis:

Η ισχαιμική καρδιοπάθεια στοίχισε τη ζωή σε 65.435 άνδρες (έναντι 48.038 γυναικών).

στοίχισε τη ζωή σε (έναντι 48.038 γυναικών). Το έμφραγμα του μυοκαρδίου προκάλεσε 24.875 θανάτους ανδρών (έναντι 16.383 γυναικών).

Αν και οι θάνατοι από έμφραγμα ακολουθούν πτωτική πορεία, το κάπνισμα, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή, συνεχίζουν να υπονομεύουν σοβαρά την ανδρική καρδιά.

Καρκίνος: Το βαρύ τίμημα του καπνίσματος και της διατροφής

Σημαντική υπεροχή θανάτων στους άνδρες καταγράφεται και στις νεοπλασίες, με τις δύο συχνότερες μορφές να συνδέονται άμεσα με τον τρόπο ζωής:

Καρκίνος του πνεύμονα : Αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στους άνδρες, με 26.192 απώλειες το 2025 (έναντι 18.972 στις γυναίκες), αποτέλεσμα της διαχρονικά μεγαλύτερης έκθεσης του ανδρικού πληθυσμού στο κάπνισμα.

: Αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στους άνδρες, με το 2025 (έναντι 18.972 στις γυναίκες), αποτέλεσμα της διαχρονικά μεγαλύτερης έκθεσης του ανδρικού πληθυσμού στο κάπνισμα. Καρκίνος του παχέος εντέρου: Προκάλεσε 12.554 θανάτους ανδρών (έναντι 10.336 γυναικών). Πέρα από την ηλικία και την κληρονομικότητα, η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και το αλκοόλ πυροδοτούν την εμφάνιση της νόσου.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η διακοπή του καπνίσματος και ο τακτικός προσυμπτωματικός έλεγχος (για πνεύμονα, παχύ έντερο και προστάτη) μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές.

Αλκοόλ: Ο ύπουλος εχθρός

Η κατάχρηση αλκοόλ πλήττει δυσανάλογα τον ανδρικό πληθυσμό. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν περίπου 169.800 νοσηλείες ανδρών για ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που συνδέονται με το αλκοόλ, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τις 62.900 νοσηλείες γυναικών.

Η κατανάλωσή του λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρκίνο, καρδιοπάθειες, ηπατικές βλάβες και σοβαρά ατυχήματα.

Τροχαία και πνιγμοί λόγω ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς

Η τάση υποτίμησης του κινδύνου αποτυπώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο στα στατιστικά των ατυχημάτων:

Στους δρόμους : Το 2025, το 73,6% των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα στη Γερμανία ήταν άνδρες. Στις ηλικίες 15–20 ετών , οι θάνατοι νεαρών ανδρών ήταν πενταπλάσιοι από αυτούς των κοριτσιών. Η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών και η συχνότερη χρήση μοτοσικλέτας εξηγούν αυτή τη δραματική διαφορά.

: Το 2025, στη Γερμανία ήταν άνδρες. Στις ηλικίες , οι θάνατοι νεαρών ανδρών ήταν από αυτούς των κοριτσιών. Η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών και η συχνότερη χρήση μοτοσικλέτας εξηγούν αυτή τη δραματική διαφορά. Στο νερό: Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστικής (DLRG), έως τον Σεπτέμβριο του 2026 σχεδόν το 85% των θυμάτων πνιγμού ήταν άνδρες. Η υπερεκτίμηση των δυνάμεων, οι ελλιπείς κολυμβητικές γνώσεις και το αλκοόλ αποδεικνύονται μοιραίος συνδυασμός.

Η πρόληψη σώζει ζωές

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, το μικρότερο προσδόκιμο ζωής των ανδρών δεν είναι απλώς «γραμμένο στο DNA» τους. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιλογές της καθημερινότητας, στις επαγγελματικές πιέσεις, στα κοινωνικά στερεότυπα και στην απροθυμία τους να επισκεφθούν έγκαιρα τον γιατρό.

Το κεντρικό μήνυμα της 19ης Νοεμβρίου είναι ξεκάθαρο: μεγάλο μέρος της πρόωρης ανδρικής θνησιμότητας μπορεί να αποφευχθεί.

Η υιοθέτηση ασφαλέστερων συμπεριφορών, η φροντίδα της ψυχικής υγείας και ο συστηματικός προληπτικός έλεγχος –ξεκινώντας από τη νεαρή ηλικία– αποτελούν το «κλειδί» για να κερδίσουν οι άνδρες όχι μόνο περισσότερα χρόνια, αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής.

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