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Μια σκληρή επιδημιολογική πραγματικότητα φέρνει στο προσκήνιο η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών, αποκαλύπτοντας πως το «ισχυρό» φύλο παραμένει βιολογικά και συμπεριφορικά πιο ευάλωτο.
Πρόσφατα στατιστικά δεδομένα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Destatis), τα οποία παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Medscape, καταγράφουν ένα επίμονο χάσμα στο προσδόκιμο ζωής: 78,8 έτη για τους άνδρες έναντι 83,4 ετών για τις γυναίκες.
Τα ευρήματα αυτά, τα οποία αναλύουν οι καθηγητές και ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» (ΕΚΠΑ), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος, χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της πρόληψης.
Η υψηλότερη θνησιμότητα των ανδρών αποτελεί σταθερό φαινόμενο σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, με τις διαφορές να γίνονται δραματικές στις νεότερες και μέσες ηλικίες:
Παρότι η απόκλιση στο προσδόκιμο ζωής μειώνεται σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανισότητες παραμένουν βαθιές και πολυπαραγοντικές.
Οι παθήσεις της καρδιάς εξακολουθούν να αποτελούν τον υπ’ αριθμόν ένα εχθρό της ανδρικής μακροζωίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis:
Αν και οι θάνατοι από έμφραγμα ακολουθούν πτωτική πορεία, το κάπνισμα, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή, συνεχίζουν να υπονομεύουν σοβαρά την ανδρική καρδιά.
Σημαντική υπεροχή θανάτων στους άνδρες καταγράφεται και στις νεοπλασίες, με τις δύο συχνότερες μορφές να συνδέονται άμεσα με τον τρόπο ζωής:
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η διακοπή του καπνίσματος και ο τακτικός προσυμπτωματικός έλεγχος (για πνεύμονα, παχύ έντερο και προστάτη) μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές.
Η κατάχρηση αλκοόλ πλήττει δυσανάλογα τον ανδρικό πληθυσμό. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν περίπου 169.800 νοσηλείες ανδρών για ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που συνδέονται με το αλκοόλ, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τις 62.900 νοσηλείες γυναικών.
Η κατανάλωσή του λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρκίνο, καρδιοπάθειες, ηπατικές βλάβες και σοβαρά ατυχήματα.
Η τάση υποτίμησης του κινδύνου αποτυπώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο στα στατιστικά των ατυχημάτων:
Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, το μικρότερο προσδόκιμο ζωής των ανδρών δεν είναι απλώς «γραμμένο στο DNA» τους. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιλογές της καθημερινότητας, στις επαγγελματικές πιέσεις, στα κοινωνικά στερεότυπα και στην απροθυμία τους να επισκεφθούν έγκαιρα τον γιατρό.
Το κεντρικό μήνυμα της 19ης Νοεμβρίου είναι ξεκάθαρο: μεγάλο μέρος της πρόωρης ανδρικής θνησιμότητας μπορεί να αποφευχθεί.
Η υιοθέτηση ασφαλέστερων συμπεριφορών, η φροντίδα της ψυχικής υγείας και ο συστηματικός προληπτικός έλεγχος –ξεκινώντας από τη νεαρή ηλικία– αποτελούν το «κλειδί» για να κερδίσουν οι άνδρες όχι μόνο περισσότερα χρόνια, αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής.
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