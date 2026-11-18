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Τον κίνδυνο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να δεχθεί κυβερνοεπίθεση υπέδειξε η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα.

Χθες το απόρρητο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνιών (NSANet) τέθηκε εκτός λειτουργίας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η NSA το απέδωσε σε «προγραμματισμένη συντήρηση ρουτίνας» και όχι σε κυβερνοεπίθεση. Λίγες ημέρες νωρίτερα στις 13 Νοεμβρίου καθηλώθηκαν όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ λόγω βλάβης στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA). Την ίδια ώρα, τον Οκτώμβρη στην Ευρώπη, ένα πρωτοφανές κύμα κυβερνοεπιθέσεων έπληξε τα συστήματα ψύξης εκατοντάδων σούπερ μάρκετ.

«Δεν ξέρουμε ποτέ πώς ο επιτιθέμενος θα χτυπήσει ένα ATM ή έναν τρίτο προμηθευτή, όπως ήταν και τα ψυγεία στην περίπτωση των σούπερμαρκετ», σχολίασε η Στέλλα Τσιτσούλα.

Η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «κιτ των 72 ωρών».

«Θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια περίπτωση. Γιατί όταν βλέπουμε μία τέτοια σωρεία επιθέσεων, μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Για αυτό το σενάριο προμηθευόμαστε ορισμένα τρόφιμα προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας για τις πρώτες 72 ώρες». Τόνισε, ακόμα, ότι στο σπίτι θα πρέπει να έχουμε μετρητά.

Ερωτηθείσα για το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να διαρκέσουν οι επιπτώσεις ενός τέτοιου πλήγματος, η κ. Τσιτσούλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μπλακάουτ να φτάσει έως και τις τρεις ημέρες.

«Μέχρι τρεις ημέρες μπορεί να υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να ανακάμψει μία επιχείρηση από μία κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να είναι περισσότερες, μπορεί να είναι και λιγότερες», ανέφερε, προσθέτοντας με νόημα πως «μέχρι τρεις ημέρες θεωρείται καλό σενάριο».

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