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Με μία αιχμηρή δήλωση σχολίασε ο Γιάννης Σγουρός τις επιπτώσεις που είχε η περίφημη δήλωση του Παύλου Γερουλάνου για την «κολλημένη βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, προ έτους. Μιλώντας στο Open, ο κ. Σγουρός σημείωσε ότι εκείνη η δήλωση είχε κάνει ζημιά, καθώς αμφισβητούσε την προσπάθεια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και αναρωτήθηκε με ισχυρή δόση κριτικής «τι κάνει ο κ. Γερουλάνος για να ξεκολλήσει αυτή η βελόνα;».

Επιστράτευσε μάλιστα την ιστορική εμπειρία από την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κλίμα έχει αλλάξει και χρειάζεται χρόνος.

Ο κ. Σγουρός ξεκαθάρισε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί, διότι «είναι ο καλύτερος».

Γιατι ξεκόλλησε ελάχιστα προς τα πάνω η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ -Γιατί δεν καταγράφει απώλειες η Ν.Δ. παρά τα 7 χρόνια εξουσία;



Ο Γιάννης Σγούρος απαντά στο "10Παντού".#opentv #10pantou pic.twitter.com/aj5nxDdzgT — OPEN News (@OpenNewsGr) November 17, 2026

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