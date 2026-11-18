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Με μία αιχμηρή δήλωση σχολίασε ο Γιάννης Σγουρός τις επιπτώσεις που είχε η περίφημη δήλωση του Παύλου Γερουλάνου για την «κολλημένη βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, προ έτους. Μιλώντας στο Open, ο κ. Σγουρός σημείωσε ότι εκείνη η δήλωση είχε κάνει ζημιά, καθώς αμφισβητούσε την προσπάθεια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και αναρωτήθηκε με ισχυρή δόση κριτικής «τι κάνει ο κ. Γερουλάνος για να ξεκολλήσει αυτή η βελόνα;».
Επιστράτευσε μάλιστα την ιστορική εμπειρία από την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κλίμα έχει αλλάξει και χρειάζεται χρόνος.
Ο κ. Σγουρός ξεκαθάρισε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί, διότι «είναι ο καλύτερος».
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