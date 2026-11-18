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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένει να υπάρξει μια διμερής συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναlντ Τραμπ στην Σεντζέν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Υπάρχει πλήθος θεμάτων να συζητηθούν, δήλωσε στην ρωσική κρατική τηλεόραση ο σύμβουλός επι θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC, (φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού) που πραγματοποιείται στην νότια πόλη της Κίνας Σεντζέν.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική πλευρά έχει επιβεβαιώσει επίσημα μόνο μια τριμερή σύνοδο κορυφής των δύο προέδρων με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ θα μπορούσαν να συνομιλήσουν κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου της Τετάρτης το βράδυ και ότι θα έχουν αρκετές ευκαιρίες να συναντηθούν κατ’ ιδίαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. Είπε επίσης ότι αναμένει να πραγματοποιήσουν ξεχωριστή συνάντηση με μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων.

«Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένω ότι ο πρόεδρος μας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνομιλήσουν μεταξύ τους αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής της APEC», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2025 στο Άνκορατζ, στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ, όπου συζήτησαν κυρίως τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου.

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