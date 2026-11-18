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Αναφορά στον Ολυμπιακό έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Νίκο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σχολιάζοντας την επίδοση του Ολυμπιακού έναντι της Μακάμπι Τελ Αβίβ είπε «Τέλος, θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό».

Ο Κύπριος πρόεδρος είχε βρεθεί στο ματσ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι και, μάλιστα, καταγράφηκε να πανηγυριζει ένθερμα το καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ.

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