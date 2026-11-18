Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την μερίδα του λέοντος μεταξύ των καναλιών πανελλαδικής κάλυψης κράτησε και χθες ο Alpha αν και μειωμένη κατά 3,6 μονάδες την τηλεθέαση σε σχέση με τη Δευτέρα.

Η μεταβολή αυτή φαντάζει εντυπωσιακή αλλά συνεκτιμήστε το γεγονός ότι τη Δευτέρα λόγω του ματς Ελλάδας- Σερβίας, στον σταθμό, προστέθηκε ένας κόσμος που ενδιαφερόταν να δει αν τελικά εξασφάλιζε η Εθνική ποδοσφαίρου το «ισιτήριο» για την επόμενη- ημιτελική- φάση του Nations League.

Σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα πλην του Alpha και του Mega, ο δείκτης της Nielsen κινήθηκε ανοδικά σε ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ, OPEN, MAKT TV και ΕΡΤNews.

Οι 11 σταθμοί άθροισαν δυναμική 73,1% που σημαίνει πως το υπόλοιπο 26,9% διαμοιράστηκε σε πλατφόρμες κάθε είδους , σταθμούς τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας κλπ κλπ.

Διαβάστε επίσης

Και επίσημα εποχή… MEGA για το Ράδιο Αρβύλα – Ανακοινώθηκε η έναρξη συνεργασίας

«Only Murders in the Building»: Tο τρέιλερ του έκτου κύκλου, «Only Murders in London» (photos/video)

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι» σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση (Video)