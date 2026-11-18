Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την μερίδα του λέοντος μεταξύ των καναλιών πανελλαδικής κάλυψης κράτησε και χθες ο Alpha αν και μειωμένη κατά 3,6 μονάδες την τηλεθέαση σε σχέση με τη Δευτέρα.
Η μεταβολή αυτή φαντάζει εντυπωσιακή αλλά συνεκτιμήστε το γεγονός ότι τη Δευτέρα λόγω του ματς Ελλάδας- Σερβίας, στον σταθμό, προστέθηκε ένας κόσμος που ενδιαφερόταν να δει αν τελικά εξασφάλιζε η Εθνική ποδοσφαίρου το «ισιτήριο» για την επόμενη- ημιτελική- φάση του Nations League.
Σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα πλην του Alpha και του Mega, ο δείκτης της Nielsen κινήθηκε ανοδικά σε ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ, OPEN, MAKT TV και ΕΡΤNews.
Οι 11 σταθμοί άθροισαν δυναμική 73,1% που σημαίνει πως το υπόλοιπο 26,9% διαμοιράστηκε σε πλατφόρμες κάθε είδους , σταθμούς τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας κλπ κλπ.
Διαβάστε επίσης
Και επίσημα εποχή… MEGA για το Ράδιο Αρβύλα – Ανακοινώθηκε η έναρξη συνεργασίας
«Only Murders in the Building»: Tο τρέιλερ του έκτου κύκλου, «Only Murders in London» (photos/video)
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι» σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.