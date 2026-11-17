Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η επιστροφή του αγαπημένου κινηματογραφικού ήρωα δεν γίνεται για τις ανάγκες μιας νέας ταινίας, αλλά στο πλαίσιο χριστουγεννιάτικης καμπάνιας των McDonald’s.

Ο 46χρονος ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την εμβληματική ταινία του 1990 και τη συνέχειά της, πρωταγωνιστεί σε νέο διαφημιστικό σποτ, παίζοντας τον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του. Η καμπάνια συνοδεύει την κυκλοφορία ενός ειδικού Happy Meal, το οποίο αντλεί έμπνευση από το «Μόνος στο Σπίτι».

Στο διαφημιστικό, ο Κάλκιν βρίσκεται και πάλι… μόνος, μόνο που αυτή τη φορά είναι στα McDonald’s. «Εξαφανίστηκαν όλοι, ξανά», λέει χαρακτηριστικά, προτού αρχίσει να περιφέρεται στο κλειστό κατάστημα, αναλαμβάνοντας ρόλους υπαλλήλου, από την καταγραφή παραγγελιών μέχρι την προετοιμασία του φαγητού.

Το ειδικό Happy Meal θα περιλαμβάνει συνοδευτικά που παραπέμπουν στις γευστικές προτιμήσεις του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, και χριστουγεννιάτικες κάλτσες με εικονογραφήσεις γνωστών μασκότ της αλυσίδας, μεταξύ των οποίων ο Γκριμάς και η Μπέρντι.

Δεν πρόκειται, πάντως, για την πρώτη διαφημιστική επανεμφάνιση του ηθοποιού στον ρόλο που τον καθιέρωσε. Το 2018 είχε επιστρέψει ως Κέβιν σε καμπάνια του Google Assistant, όπου αξιοποιούσε τις δυνατότητες του ψηφιακού βοηθού για να διευκολύνει καθημερινές του συνήθειες, από την παραγγελία φαγητού, μέχρι την επιτήρηση όσων χτυπούσαν το κουδούνι του σπιτιού του.

Διαβάστε επίσης:

«Πήγα στη Σοφούλα στα Λαδάδικα, έδωσα 1.500 δραχμές»: Η εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πρώτη του φορά

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ο νέος Τζέιμς Μποντ αποκαλύπτει τη σύνδεσή του με την Ελλάδα – Οι διακοπές στην Κέρκυρα και το αγαπημένο του ελληνικό εστιατόριο

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν ποζάρουν χαμογελαστοί στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού











