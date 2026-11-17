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Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποκαλύπτοντας πως η πρώτη του σεξουαλική επαφή έγινε σε οίκο ανοχής στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ο παρουσιαστής θυμήθηκε μάλιστα το όνομα της γυναίκας που τον υποδέχτηκε, το ποσό που πλήρωσε, αλλά και μια φράση της που, όπως φαίνεται, έχει κρατήσει στη μνήμη του μέχρι σήμερα.

Την ιστορία αφηγήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Sfera, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Τρίτη, 17/11, στην εκπομπή «Το Πρωινό». Όπως περιέγραψε, η συνάντησή του με τη Σοφούλα, η οποία ήταν τότε 28 ετών, εξελίχθηκε πολύ καλύτερα από όσο ίσως περίμενε, ενώ η γυναίκα φρόντισε να τον κάνει να αισθανθεί άνετα στην πρώτη του εμπειρία.

«Εγώ, ας πούμε, πήγα στα Λαδάδικα, έτσι, πρώτη φορά. Έδωσα 1.500 δραχμές και πέρασα καταπληκτικά. Πήγα στη Σοφούλα. Ήταν 28 χρονών. Ήταν 28, ήταν νεότατη. Με βοήθησε πάρα πολύ στην πρώτη μου. Ρε φίλε μου, με βοήθησε πολύ. Και κατ’ αρχάς μου είπε και κάτι υπέροχο φεύγοντας. Μου είπε “θέλω να σου πω, να ξέρεις ότι οι γυναίκες μαζί σου θα περάσουν πολύ ωραία“», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

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