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Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένα αγόρι μόλις 12 ετών, το οποίο κατέρρευσε έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ενεργειακών ποτών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε χωριό του Νοτίου Πηλίου, ενώ το παιδί νοσηλεύεται πλέον στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο ανήλικος έχασε τις αισθήσεις του και αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Η εικόνα που παρουσίαζε προκάλεσε έντονη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ειδοποίησε αμέσως το Νοσοκομείο Βόλου και το ΕΚΑΒ, προκειμένου να οργανωθεί η επείγουσα μεταφορά του.

Για τη διακομιδή επιστρατεύτηκε ειδική μονάδα, στην οποία συμμετείχε αναισθησιολόγος. Ο λόγος ήταν ο φόβος ότι ενδεχομένως να απαιτούνταν διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού.

Με την άφιξή του στο Νοσοκομείο Βόλου, το 12χρονο αγόρι υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων από τους γιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ενώ ξεκίνησε αμέσως την προβλεπόμενη θεραπευτική αγωγή. Τελικά, οι θεράποντες ιατροί δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε διασωλήνωση.

Ο ανήλικος παραμένει στην Παιδιατρική Κλινική, όπου η κατάστασή του αξιολογείται διαρκώς από το ιατρικό προσωπικό. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την εξέλιξη της υγείας του, καθώς θεωρείται ότι θα καταφέρει να διαφύγει τον κίνδυνο.

Έρευνα της αστυνομίας για το περιστατικό

Παράλληλα με τη νοσηλεία του, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού από την αστυνομία, η οποία έχει ενημερωθεί και έχει καλέσει τους γονείς του παιδιού να δώσουν κατάθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο ο 12χρονος προμηθεύτηκε και κατανάλωσε τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να ήπιε τουλάχιστον εννέα ποτήρια βότκας, ενώ είχε καταναλώσει και ενεργειακά ποτά.

Οι αστυνομικές Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στο χωριό του Νοτίου Πηλίου και κάτω από ποιες συνθήκες ο ανήλικος κατέληξε σε αυτή την κατάσταση, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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