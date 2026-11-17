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Τα δύο πρόσωπα του Νικόλα Ντερτιλή «βίαιος δικτάτορας» και «στοργικός θείος» περιέγραψε ο συγγραφέας του «Misfit mentor» και ανιψιός του Ανδρέας Σουβαλιώτης.

Ο Νικόλας Ντερτιλής ήταν ένας από τους στρατιωτικούς που πρωτοστάτησαν στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, καταλαμβάνοντας 19 κρίσιμες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείο συντόνιζε εκ μέρους της Χούντας την καταστολή.

«Εκείνη τη νύχτα, πριν από 53 χρόνια, ο θείος μου πυροβολούσε και σκότωνε φοιτητές. Ήταν βασικός πρωταγωνιστής της διαβόητης χούντας στην Ελλάδα και είχε αναλάβει την καταστολή της φοιτητικής εξέγερσης στο Πολυτεχνείο της Αθήνας τον Νοέμβριο του 1973. Οδήγησε ένα τάγμα αρμάτων μάχης μέσα στην πανεπιστημιούπολη, έσπασε τις πύλες του Πολυτεχνείου και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους διαδηλωτές φοιτητές. Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της «μάχης» γύρισε μάλιστα προς τον οδηγό του και καυχήθηκε για την άψογη σκοπευτική του ικανότητα. Αυτός ήταν ο θείος μου. Ήταν ένας βίαιος δικτάτορας και δολοφόνος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο συγγραφέας.

Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στις τακτικές επισκέψεις που έκανε στον θείο του στη φυλακή. «Για μένα, ως μικρό παιδί, ήταν απλώς ο αγαπημένος μου θείος. Με αγαπούσε ειλικρινά. Και αυτό ήταν το μόνο που ήξερα, αυτό ήταν το μόνο που καταλάβαινα γι’ αυτόν. ωΌταν μπήκε στη φυλακή, ήμουν ακόμα μικρός και για μένα παρέμενε ο μεγάλος, επιβλητικός, σεβαστός, σοφός και στοργικός θείος μου. Δεν καταλάβαινα πραγματικά γιατί τον είχαν πάρει μακριά. Μου έλειπε και μου άρεσε να τον επισκέπτομαι όσο συχνά μπορούσε να με πάει η θεία μου. Και εκείνος συνέχιζε να μου γράφει — ατελείωτες επιστολές γεμάτες θερμά λόγια, φροντίδα και ενθάρρυνση».

Μεγαλώνοντας ο Ανδρέας Σουβαλιώτης άρχισε να συνειδητοποιεί τι είχε πράξει ο θείος του.

«Και μετά μεγάλωσα, και κατάλαβα πολύ περισσότερα γι’ αυτόν.Πέθανε στη φυλακή πριν από περίπου δώδεκα χρόνια.Όποτε βρίσκομαι στην Αθήνα, εξακολουθώ να πηγαίνω να δω εκείνη την κατεστραμμένη πύλη του Πανεπιστημίου που έχει γίνει μνημείο προς τιμήν όλων εκείνων των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη νύχτα. Κοιτάζω εκείνο το σκουριασμένο, μπερδεμένο μέταλλο και προσπαθώ να ξεμπερδέψω την πιο τρελή, την πιο εξωπραγματική σύγκρουση μέσα στην καρδιά και το μυαλό μου.Ήταν ο θείος μου. Με αγαπούσε πραγματικά. Και ήταν δολοφόνος».

Ο Νικόλας Ντερτιλής καταδικάστηκε σε ισόβια για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Μιχάλη Μυρογιάννη στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Πέθανε στη φυλακή το 2013 σε ηλικία 92 ετών, γιατί αρνιόταν να υπογράψει αίτημα αποφυλάκιση, με το οποίο θα αναγνώριζε τη Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία.

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