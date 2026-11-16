Μια τεκμηριωμένη απάντηση στον ακροδεξιό μύθο πως δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο

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Παρά τους ανιστόρητους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους και 1.103 τραυματίστηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στη διάρκεια της τριήμερης εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας δημοσίευσε έναν αναλυτικό κατάλογο με τα ονόματα των νεκρών και των 133 τραυματιών, που κατέθεσαν στη δίκη. Καθώς και έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία του νεκρού ή του τραυματία, η τοποθεσία, ποιός και πού τον χτύπησε.

Στον χάρτη που ακολουθεί, καταγράφονται οι νεκροί της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθώς και οι τραυματίες που κατέθεσαν ως μάρτυρες στη δίκη που ακολούθησε μετά την πτώση της Χούντας.

Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων βασίστηκε για τον χάρτη στο βιβλίο του Ιερώνυμου Λύκαρη, «Το αίμα το αδικαίωτο ποτέ δεν ησυχάζει», Μέρος Ι, σ. 346–361, εκδόσεις Καστανιώτη.

Όσον αφορά τους νεκρούς, ο πίνακας βασίζεται στην ιστορική έρευνα του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, με τίτλο «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973».

Όσον αφορά τους τραυματίες, ο πίνακας βασίζεται στα πρακτικά της δίκης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε παραδεχθεί την ύπαρξη νεκρών

Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων τονίζει ότι «παρά τον ακροδεξιό μύθο ότι “δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο”, η ίδια η Χούντα παραδεχόταν αρχικά την ύπαρξη 12 νεκρών από πυροβόλα όπλα, γεγονός που προκύπτει τόσο από έγγραφα της Ασφάλειας όσο και από δημοσιεύματα του Τύπου τις επόμενες ημέρες της καταστολής της εξέγερσης».

Διευκρινίζει, ακόμα, πως στον χάρτη αποτυπώνονται μόνο οι 133 τραυματίες που κατέθεσαν στις δίκες. «Σε νοσοκομεία και κλινικές της πρωτεύουσας προσήλθαν ή διακομίσθηκαν συνολικά 320 άτομα, όπως προκύπτει από τα επίσημα βιβλία τους. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώθηκαν στον δεύτερο χάρτη αυτής της ανάρτησης. Και πάλι ο αριθμός αυτός δεν είναι πλήρης. Από τις καταστάσεις της Ασφάλειας του καθεστώτος, προκύπτουν ονομαστικά 510 τραυματίες, κυρίως από πυροβόλα όπλα, θλώντα όργανα (γκλομπς κλπ) και δακρυγόνα. Ο Εισαγγελέας Τσεβάς, κατά την προανάκριση, κατέγραψε 1.103 τραυματίες με “πλήρη στοιχεία ταυτότητος”. Πολλοί ήταν οι τραυματίες που ουδέποτε ταυτοποιήθηκαν γιατί από φόβο αναζήτησαν ιδιωτικά τις πρώτες βοήθειες».

Πώς να διαβάσετε τον χάρτη

Ο χάρτης δείχνει πού τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε κάθε πρόσωπο που καταγράφεται στον πίνακα. Κάθε κόκκινο σημείο είναι μία περίπτωση. Ο κωδικός δίπλα του παραπέμπει στον πίνακα κάτω από τον χάρτη: «Τ» για τους τραυματίες, «Ν» για τους νεκρούς, που έχουν επιπλέον σκούρο περίγραμμα. Όπου πολλά περιστατικά έγιναν στην ίδια διασταύρωση, τα σημεία απλώνονται γύρω της και ενώνονται με λεπτές γραμμές με το ακριβές σημείο. Με τα κουμπιά πάνω από τον χάρτη επιλέγετε ημέρα (Όλες οι μέρες, 16, 17 ή 18–19 Νοεμβρίου), και οι αριθμοί κάτω από τον τίτλο αλλάζουν ανάλογα. Με τα κουμπιά δεξιά επιλέγετε περιοχή: «Πολυτεχνείο» για τη γύρω περιοχή, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιστατικά, «Ομόνοια–Αλεξάνδρας» για ευρύτερη εικόνα και «Όλο» για ολόκληρο τον χάρτη. Το κουμπί της επιλογής που ισχύει είναι μαυρισμένο. Με τα + και − μεγεθύνετε και σμικρύνετε. Τον χάρτη τον μετακινείτε σύροντάς τον. Πατώντας ένα κόκκινο σημείο ανοίγει καρτέλα με τα στοιχεία του προσώπου. Οι θέσεις είναι κατά προσέγγιση. Έξι περιπτώσεις εκτός κέντρου και δύο χωρίς τοποθεσία στο βιβλίο υπάρχουν μόνο στον πίνακα.

Από την γεωγραφική αποτύπωση των στοιχείων προκύπτουν η μαζικότητα της εξέγερσης και το μέγεθος της αιματηρής καταστολής της. Από το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου η καταστολή παίρνει τον χαρακτήρα μακελειού με πυροβόλα όπλα από ταράτσες κτιρίων όπως αυτό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΥΔΤ) στη συμβολή των οδών Γ’ Σεπτεμβρίου, Μάρνη και Αβέρωφ. Η καταστολή κορυφώθηκε με την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο, αλλά συνεχίστηκε σε όλη την γύρω περιοχή, από την Κυψέλη μέχρι το Σύνταγμα την 17η και την 18η Νοεμβρίου, και ολοκληρώθηκε με μαζικές συλλήψεις την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου ενάντια στην απεργία που εξήγγειλαν οι οικοδόμοι.

157 καταγραφές

24 νεκροί

133 τραυματίες που κατέθεσαν

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη εδώ

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