Τραπεζικό «μπλακ άουτ» στις ΗΠΑ: Δυσκολίες πρόσβασης σε λογαριασμούς για χιλιάδες πελάτες

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Πελάτες ανέφεραν δυσκολία στην πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το AP, oι Bank of America, Chase, JP Morgan, US Bank, Wells Fargo και Zelle αναφέρθηκαν από χρήστες ως εταιρείες που δεν λειτουργούν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο downdetector.com.

Οι υπηρεσίες της Chase Bank αντιμετωπίζουν τεχνικό πρόβλημα, όχι κυβερνοεπίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος τη Δευτέρα.

«Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ολοκληρωθούν, αλλά οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα χρήματά τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Chase. «Εργαζόμαστε για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό».

Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά από μια σημαντική διακοπή λειτουργίας της Microsoft που ξεκίνησε την Παρασκευή και διήρκεσε για ώρες, η οποία επηρέασε υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Ορισμένοι πελάτες της Chase έλαβαν ένα μήνυμα που έλεγε «Ορισμένες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτές. Δοκιμάστε ξανά αργότερα».

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