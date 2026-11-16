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16.11.2026 19:45

Διαψεύδει η Μόσχα ότι συμφώνησε να συμπεριλάβει την Ευρώπη στις συνομιλίες για την Ουκρανία

16.11.2026 19:45
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Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει ως προς τη συμμετοχή  Ευρωπαίων αντιπροσώπων στον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, διαψεύδοντας τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να δεχθεί την συμμετοχή της Ευρώπης.  

Την περασμένη εβδομάδα, Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για πρώτη φορά σε εννέα μήνες. Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και δήλωσαν μετά τη συνάντηση ότι συμφώνησαν να συμμετάσχει η Ευρώπη στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. 

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου δεν αναφέρθηκε ευθέως στις δηλώσεις αυτές, αλλά είπε στους δημοσιογράφους: «Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η διεξαγωγή του επόμενου γύρου σε τριμερές σχήμα. Οι συνομιλίες αυτές ολοκληρώθηκαν στο Αμπού Ντάμπι πριν από αρκετές μέρες και συμφωνήθηκε ότι θα συνεχισθούν. Η ημερομηνία δεν είχε ακόμη συμφωνηθεί και η διεύρυνση του σχήματος για την οποία μιλούν κάποιοι, δεν έχει συμφωνηθεί μαζί μας».   

   

Όταν ρωτήθηκε τι θα έπρεπε να συμβεί για τη Ρωσία για να δεχθεί τη συμμετοχή της Ευρώπης, ο Ουσακόφ είπε: «Μια μεγάλη συμφωνία θα πρέπει να γίνει πριν αυτό συμφωνηθεί. Γενικά, θα είναι αναγκαίο να διεξαχθεί ένας ακόμη γύρος, ή ίσως περισσότερο από ένας γύρος, τριμερών συνομιλιών».     

Ο ίδιος είπε ότι η συμμετοχή τους εξαρτάται από το αν η Ρωσία θα λάβει «ένα σαφές μήνυμα από τους Ευρωπαίους σχετικά με το τι επιθυμούν και ποια εποικοδομητική και ουσιαστική συμβολή μπορούν να προσφέρουν για την επιτυχή επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία».

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