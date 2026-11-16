Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ακρίβεια, η οικονομική ανασφάλεια και η ανάγκη διασφάλισης του βιοτικού επιπέδου αναδεικνύονται στους κυρίαρχους παράγοντες που διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, σε δείγμα 1.001 πολιτών. Στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, με διαφορά 14,4 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 67,8% θεωρεί την ακρίβεια κορυφαίο πρόβλημα. Το 56,5% περιορίζει βασικές ανάγκες ή αδυνατεί να ανταποκριθεί. Στο 44,4% εκτοξεύεται η σημασία του βιοτικού επιπέδου ως κριτηρίου ψήφου. Οριακή ισορροπία μεταξύ αυτοδυναμίας και κυβερνήσεων συνεργασίας.

Η έρευνα καταγράφει μια εικόνα σχετικής σταθερότητας στους κομματικούς συσχετισμούς, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει σημαντικές μεταβολές στις κοινωνικές προτεραιότητες και στα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες προσεγγίζουν την εκλογική τους επιλογή.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 30,3% στην εκτίμηση ψήφου. Η ΕΛΑΣ παραμένει στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, χωρίς σημαντικές αλλαγές στις μεταξύ τους αποστάσεις. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει έναν πολυκερματισμένο κομματικό χάρτη, με εννέα κόμματα να εμφανίζονται στην κατανομή εδρών.

Παρά τη διατήρηση των πολιτικών συσχετισμών, η κυβερνητική φθορά εξακολουθεί να είναι εμφανής, καθώς το 66,7% αξιολογεί αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ θετική άποψη εκφράζει το 31,4%.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αποτελούν το σοβαρότερο πρόβλημα για το 67,8% των ερωτηθέντων, ενώ το 61,5% αποδίδει την κύρια ευθύνη για την αύξηση των τιμών στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικές: Το 40,8% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες, ενώ ένα επιπλέον 15,7% αναφέρει ότι δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Συνολικά, δηλαδή, το 56,5% βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Η οικονομική πίεση αντανακλάται και στις καταναλωτικές συνήθειες. Το 84,2% έχει περιορίσει τις αγορές ρούχων και υποδημάτων, το 83,4% τις δαπάνες για διασκέδαση, το 70,3% την κατανάλωση ενέργειας και το 62,8% ακόμη και τις αγορές τροφίμων.

Εντωμεταξύ, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική αναδιάταξη των κριτηρίων ψήφου. Η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου ανεβαίνει από το 35,6% του Οκτωβρίου στο 44,4% τον Νοέμβριο, καταγράφοντας άνοδο 8,8 ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, η ανάγκη για πολιτική αλλαγή υποχωρεί από το 35,1% στο 27,5%, ενώ ενισχύονται η ανάγκη σταθερότητας και η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος δικαίου.

Στο 30,3% η ΝΔ, δεύτερο κόμμα παραμένει η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 30,3%, διατηρώντας αμετάβλητο το ποσοστό της σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,9%, έναντι 15,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 12,6%, από 12,3%.

Έτσι, η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 14,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ΕΛΑΣ προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 3,3 μονάδες.

Στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν:

Νέα Δημοκρατία: 30,3%

ΕΛΑΣ: 15,9%

ΠΑΣΟΚ: 12,6%

Ελληνική Λύση: 7,2%

ΚΚΕ: 7,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,8%

Ελπίδα – Μαρία Καρυστιανού: 4,5%

Συμμαχία Ελλήνων: 4,0%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 2,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,6%

Νίκη: 1,3%

Άλλο κόμμα: 3,7%

Σε σχέση με τον Οκτώβριο, η Ελληνική Λύση ενισχύεται από 6,8% σε 7,2%, η Πλεύση Ελευθερίας από 5,1% σε 5,8%, η Συμμαχία Ελλήνων από 3,5% σε 4,0% και η Φωνή Λογικής από 3,5% σε 3,9%.

Αντίθετα, το ΜέΡΑ25 υποχωρεί από 2,7% σε 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ από 1,7% σε 1,6% και το ΚΚΕ από 7,2% σε 7,1%.

Η Ελπίδα – Μαρία Καρυστιανού παραμένει στο 4,5%, ενώ η Νίκη αυξάνεται οριακά από 1,1% σε 1,3%.

Στην κατηγορία «Άλλο κόμμα» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες και οι Σπαρτιάτες, με ποσοστά αρκετά χαμηλότερα του 1% το καθένα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κόμματα της δεξιάς πέραν της ΝΔ συγκεντρώνουν αθροιστικά περίπου 20%, στοιχείο που αποτυπώνει τον κατακερματισμό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.

Πρόθεση ψήφου: Στο 15,7% οι αναποφάσιστοι

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,4% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Ελπίδα με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4% και η Φωνή Λογικής με 3,3%.

Χαμηλότερα βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4% και η Νίκη με 1,1%, ενώ το Άλλο κόμμα συγκεντρώνει 3,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που διαμορφώνεται στο 15,7%, αποτελώντας έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για την τελική εκλογική εικόνα.

Εννεακομματική Βουλή, στις 119 έδρες η ΝΔ

Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η έρευνα παρουσιάζει ένα σενάριο εννεακομματικής Βουλής, στο οποίο η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Η κατανομή των 300 εδρών αποτυπώνεται ως εξής:

Κόμμα Έδρες Νέα Δημοκρατία 119 ΕΛΑΣ 47 ΠΑΣΟΚ 37 Ελληνική Λύση 21 ΚΚΕ 21 Πλεύση Ελευθερίας 17 Ελπίδα 14 Φωνή Λογικής 12 Συμμαχία Ελλήνων 12

Σύμφωνα με την έρευνα, το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής ανέρχεται στο 8,7%, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος πήχης της αυτοδυναμίας να διαμορφώνεται περίπου στο 37%.

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια της εκτίμησης ψήφου

Η έρευνα περιλαμβάνει και τα εύρη εκτίμησης ψήφου, τα οποία δείχνουν τα κατώτερα και ανώτερα όρια που παρουσιάζει η εταιρεία για τα εννέα κόμματα.

Κόμμα Κατώτερο Κεντρική εκτίμηση Ανώτερο ΝΔ 27,5% 30,3% 33,1% ΕΛΑΣ 13,9% 15,9% 17,9% ΠΑΣΟΚ 10,8% 12,6% 14,4% Ελληνική Λύση 5,9% 7,2% 8,5% ΚΚΕ 5,8% 7,1% 8,4% Πλεύση Ελευθερίας 4,6% 5,8% 7,0% Ελπίδα 3,5% 4,5% 5,5% Φωνή Λογικής 2,9% 3,9% 4,9% Συμμαχία Ελλήνων 3,0% 4,0% 5,0%

Παράσταση νίκης: Σαφής υπεροχή της ΝΔ με 68%

Ιδιαίτερα ισχυρή εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην παράσταση νίκης, καθώς το 68% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών.

Αντίθετα, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 5% και το ΠΑΣΟΚ 4,5%, ενώ 12,1% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργία: Πρώτος ο Μητσοτάκης – Στο 27,9% ο «Κανένας»

Στην ερώτηση για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 28,4%, από 27,4% τον Οκτώβριο.

Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,5%, έναντι 13,1% τον προηγούμενο μήνα, και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,7%, από 7,1%.

Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό όσων απαντούν «Κανένας», το οποίο διαμορφώνεται στο 27,9%, από 26,5% τον Οκτώβριο.

Στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και πρόσωπα καταγράφονται:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5,1%

Κυριάκος Βελόπουλος: 4,9%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,4%

Μαρία Καρυστιανού: 2,0%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 1,8%

Αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης από το 66,7%

Η δημοσκόπηση καταγράφει υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης της κυβερνητικής θητείας.

Συγκεκριμένα, το 66,7% των πολιτών εκφράζει αρνητική άποψη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ θετικά την αξιολογεί το 31,4%.

Οι υψηλότερες θετικές αξιολογήσεις εντοπίζονται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, με 68,9%, ενώ ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, με 24,8%.

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας; Απόλυτη ισορροπία

Σχεδόν μοιρασμένη στα δύο εμφανίζεται η κοινή γνώμη στο ερώτημα για το καταλληλότερο κυβερνητικό μοντέλο.

Το 46,7% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 46,6% επιλέγει κυβέρνηση συνεργασιών.

Ένα επιπλέον 6,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ελληνοτουρκικά: Ανησυχία για το καλώδιο – Θετική αξιολόγηση της διεθνούς θέσης της χώρας

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις εξελίξεις σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και τη διεθνή θέση της Ελλάδας.

Το 50,7% δηλώνει ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά την έναρξη της διαδικασίας πόντισης του καλωδίου, ενώ το 46,9% δεν εκφράζει αντίστοιχη ανησυχία. Το 2,4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Παράλληλα, στο ερώτημα για την πιθανή επίδραση των πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών στις ΗΠΑ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το 45,4% θεωρεί ότι θα υπάρξει επίδραση, ενώ το 46,1% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 8,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Πάντως, παρά τις επιμέρους ανησυχίες, το 56,9% θεωρεί ότι η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί κατά την τελευταία επταετία, έναντι 39% που έχει αντίθετη άποψη.

Η θετική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, με 82,9%, ενώ ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με 62,4% και της Ελληνικής Λύσης με 51,9%.

Η ακρίβεια κυριαρχεί στα προβλήματα των πολιτών – Στο 67,8%

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν μακράν τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών, συγκεντρώνοντας 67,8%.

Ακολουθούν η οικονομία και ανάπτυξη με 28,7% και το κόστος ενέργειας με 17%.

Σημαντικά ποσοστά συγκεντρώνουν επίσης η διαφθορά με 15,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,4%, η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με 11,6%, καθώς και η στεγαστική κρίση με 11,4%.

Το ύψος των εισοδημάτων καταγράφεται στο 10,8%. Στο αρχικό συνοδευτικό κείμενο της έρευνας αναφέρεται επίσης ποσοστό 10,4% για το κόστος ενέργειας, πέραν της αναφοράς στο 17% για την ενεργειακή κρίση και το κόστος θέρμανσης.

Το 61,5% αποδίδει στην κυβέρνηση την ευθύνη για την ακρίβεια

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα που αφορά την απόδοση ευθυνών για τις αυξήσεις των τιμών.

Το 61,5% θεωρεί ότι η ακρίβεια οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ το 36,1% εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών συνδέεται κυρίως με εξωγενείς και διεθνείς παράγοντες, όπως οι πόλεμοι και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ένα 2,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το εύρημα αποτυπώνει ότι η πλειονότητα των πολιτών αποδίδει στην κυβερνητική πολιτική την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρά την αναγνώριση της ύπαρξης διεθνών οικονομικών πιέσεων από σημαντική μερίδα των ερωτηθέντων.

Το 56,5% περιορίζει βασικές ανάγκες ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί

Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι απαντήσεις σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο.

Μόλις το 6,9% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις αυξήσεις των τιμών.

Το 36,6% αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά εξακολουθεί να ανταπεξέρχεται.

Αντίθετα, το 40,8% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες, ενώ το 15,7% αναφέρει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Συνολικά, το 56,5% αντιμετωπίζει τόσο έντονες οικονομικές πιέσεις, ώστε είτε περιορίζει βασικές ανάγκες είτε αδυνατεί να ανταποκριθεί.

Μαζικές περικοπές στις δαπάνες των νοικοκυριών – Μείωση ακόμη και στα τρόφιμα

Οι απαντήσεις σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες αναδεικνύουν την έκταση των περικοπών που έχουν πραγματοποιήσει τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα:

84,2% έχει περιορίσει τις αγορές ρούχων και υποδημάτων .

έχει περιορίσει τις . 83,4% έχει περιορίσει τις δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία .

έχει περιορίσει τις δαπάνες για . 70,3% έχει περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας .

έχει περιορίσει την . 62,8% έχει περιορίσει ακόμη και τις αγορές τροφίμων .

έχει περιορίσει ακόμη και τις . 61,9% έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το προσωπικό του όχημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι σχεδόν δύο στους τρεις δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει τις αγορές τροφίμων, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση της πίεσης στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί επεκτείνονται σε ένδυση, ψυχαγωγία, ενέργεια και μετακινήσεις, επηρεάζοντας συνολικά την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Αλλάζουν τα κριτήρια ψήφου – Στο 44,4% η εγγύηση του βιοτικού επιπέδου

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που καταγράφει η δημοσκόπηση αφορά τις μεταβολές στα κριτήρια με βάση τα οποία οι πολίτες θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται πλέον με σημαντική διαφορά η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου, με 44,4%.

Ακολουθούν:

Η ανάγκη σταθερότητας: 29,3%

Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος δικαίου: 28,6%

Η ανάγκη για αλλαγή: 27,5%

Το πρόσωπο του αρχηγού: 15,3%

Η ιδεολογία: 13,6%

Η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα: 3,4%

Το 2,7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Άνοδος 8,8 μονάδων για το βιοτικό επίπεδο – Πτώση 7,6 μονάδων για την ανάγκη αλλαγής

Οι συγκρίσεις με τον Οκτώβριο αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις πολιτικές προτεραιότητες.

Η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου αυξάνεται από 35,6% σε 44,4%, σημειώνοντας άνοδο 8,8 ποσοστιαίων μονάδων.

Αντίθετα, η ανάγκη για αλλαγή υποχωρεί από 35,1% σε 27,5%, καταγράφοντας πτώση 7,6 μονάδων.

Η ανάγκη σταθερότητας αυξάνεται από 27,1% σε 29,3%, ενώ η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος δικαίου ενισχύεται από 26,4% σε 28,6%.

Παράλληλα, η σημασία του προσώπου του αρχηγού περιορίζεται από 16,4% σε 15,3%, ενώ η ιδεολογία ενισχύεται από 11,9% σε 13,6%.

Η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα υποχωρεί οριακά από 3,7% σε 3,4%.