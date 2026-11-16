search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 19:24

Αυτός είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Αναζητείται στη Γαλλία

16.11.2026 19:24
agios-padeleimonas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έναν 20χρονο από τη Γουινέα αναζητούν οι αρχές για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ειδοποιήσει τις γαλλικές, καθώς ο πιστεύεται ότι ο 20χρονος έχει διαφύγει στη Γαλλία. Σε βίντεο, που τραβήχτηκε πριν χαθούν τα ίχνη της Αραμάτα, φαίνονται να ανεβαίνουν αγκαλιασμένοι στο διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η μητέρα της θέλει να έρθει στην Ελλάδα

Η μητέρα της ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του παιδιού της.  «Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω τη σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο. Ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα αν το θέλει ο Θεός» ανέφερε η μητέρα της Αραμάτα.

Διαβάστε επίσης

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας: «Για προσωπική χρήση τα αναβολικά», λέει 

Από εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του βρέφους που ήπιε βενζίνη και έχασε τη ζωή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

agios-padeleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Αναζητείται στη Γαλλία

grammy’s
ΜΟΥΣΙΚΗ

Raye και Rosalia ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση με διψήφια νούμερα κατάφερε το «The Voice» το σαββατοκύριακο (14,15/11)

tile8easi
MEDIA

Ένα ακόμη σαββατοκύριακο (14,15/11) με πρωτιά τηλεθέασης για τον ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

STAMATIS_ZAXAROS_ONE+
MEDIA

One Channel: Ο Σταμάτης Ζαχαρός αρχίζει πάλι εκπομπές, τόσο κράτησε η... συγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:28
ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

agios-padeleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Αναζητείται στη Γαλλία

grammy’s
ΜΟΥΣΙΚΗ

Raye και Rosalia ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy

1 / 3