Αυτός είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Αναζητείται στη Γαλλία

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Έναν 20χρονο από τη Γουινέα αναζητούν οι αρχές για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ειδοποιήσει τις γαλλικές, καθώς ο πιστεύεται ότι ο 20χρονος έχει διαφύγει στη Γαλλία. Σε βίντεο, που τραβήχτηκε πριν χαθούν τα ίχνη της Αραμάτα, φαίνονται να ανεβαίνουν αγκαλιασμένοι στο διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η μητέρα της θέλει να έρθει στην Ελλάδα

Η μητέρα της ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του παιδιού της. «Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω τη σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο. Ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα αν το θέλει ο Θεός» ανέφερε η μητέρα της Αραμάτα.

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