Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του βρέφους που ήπιε βενζίνη και έχασε τη ζωή του

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Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους, οι γονείς του άτυχου βρέφους, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση ποσότητας βενζίνης. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου είχε ασκήσει κακουργηματική δίωξη εναντίον τους για θανατηφόρα έκθεση βρέφους κατά συναυτουργία.

Εμφανώς καταβεβλημένοι οι γονείς του μικρού αγοριού απολογήθηκαν ενώ σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, και οι δυο είναι συντετριμμένοι.

«Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος τους, η οποία προσέθεσε ότι δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Υπενθυμίζεται ότι το αγοράκι βρισκόταν την Κυριακή μαζί με τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού τους, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, όταν φέρεται να κατανάλωσε μικρή ποσότητα βενζίνης που βρισκόταν σε ντουλάπι κάτω από το νιπτήρα του μπάνιου.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων όπου παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η κηδεία του μικρού αγοριού θα γίνει την Τρίτη στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

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