Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

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Νέο ντέρμπι στο δυναμικό κοινό κατέγραψαν τα μηχανάκια τηλεθέασης το μεσημέρι του Σαββάτου. Ναταλία Γερμανού και Αναστασία Γιάμαλη διεκδίκησαν την πρωτιά, με το “Καλύτερα δε Γίνεται” να κόβει τελικά το νήμα αφήνοντας πίσω την παρουσιάστρια του Mega για μόλις 0,3%.

Στο δυναμικό κοινό, το μαγκαζίνο του Alpha κατέγραψε 11,7% έναντι 11,4% του MEGA, με το Weekend Live του ΣΚΑΪ να μένει αρκετά πίσω με 5,7%.

Στο γενικό σύνολο, η Ναταλία Γερμανού προπορεύτηκε με 14,7%, δεύτερες ήταν οι “Εξελίξεις Τώρα” με 12,5% και τρίτο το Weekend Live με τους Δημήτρη Πανόπουλο και Μάρτζυ Λαζάρου (7%).

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Καλύτερα δε Γίνεται! – 11,7%

Εξελίξεις Τώρα – 11,4%

Weekend Live – 5,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Καλύτερα δε Γίνεται! – 14,7%

Εξελίξεις Τώρα – 12,5%

Weekend Live – 7,3%

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