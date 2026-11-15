Κίνα: Παράνομη και η κατοχή drones από σήμερα στο Πεκίνο για «λόγους ασφαλείας»

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Από σήμερα απαγορεύεται η κατοχή drones στην περιοχή του Πεκίνου, όπου ζουν περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, για λόγους ασφαλείας.

Η απαγόρευση αυτή αφορά το σύνολο των 16.410 τετραγωνικών χιλιομέτρων του δήμου -έκταση που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό μέγεθος του Βελγίου- και αφορά τόσο το αστικοποιημένο κέντρο όσο και τις εκτεταμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές του.

Οι αρχές της πρωτεύουσας της Κίνας – όπου ήδη απαγορευόταν η πώληση και η πτήση drones— ανακοίνωσαν στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι από τις 15 Νοεμβρίου θα απαγορεύσουν ακόμη και την κατοχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του Πεκίνου.

Κατά συνέπεια οι κάτοχοι drones θα πρέπει να τα αποχωριστούν πουλώντας τα σε εγκεκριμένα σημεία επαναγοράς ή μέσω του διαδικτύου, είτε μεταφέροντάς τα εκτός Πεκίνου.

Στην πρωτεύουσα της Κίνας εδρεύει η κυβέρνηση, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ενώ εκεί βρίσκεται και η έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για τους λόγους αυτούς στο Πεκίνο ισχύουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του εναέριου χώρου αναζωπυρώθηκαν τον Ιούνιο, όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ψηλότερο ουρανοξύστη της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος και να τραυματιστούν 13 άτομα.

Από τον Μάιο του 2026 οι αρχές του Πεκίνου απαγορεύουν την πώληση drones στην πρωτεύουσα. Οι ιδιοκτήτες τους ήταν ήδη αναγκασμένοι να καταχωρίσουν τις συσκευές τους στις αρχές, αλλά τους επιτράπηκε να τις διατηρήσουν.

Όσοι εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους drone στο Πεκίνο αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο επιβολής προστίμων και κατάσχεσης του εξοπλισμού τους.

Εξαιρέσεις για πτήσεις drones ενδέχεται να χορηγηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η επιβολή του νόμου, οι επιχειρήσεις διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η γεωργία ή η επιστημονική έρευνα.

Τα τελευταία χρόνια, τα drones έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή στην Κίνα, ιδίως για τη βιντεοσκόπηση τοπίων κατά τη διάρκεια εκδρομών ή ταξιδιών.

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