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15.11.2026 09:11

Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (Video)

15.11.2026 09:11
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (15/11) σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επί της οδού Κεφαλληνίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Πυκνοί καπνοί απλώνονται στην περιοχή, καθώς καίγονται απορρίμματα που βρίσκονταν στο χώρο.

Η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην Μεταμόρφωση έρχεται λίγες ώρες μόνο από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στο Ζεφύρι και κόστισε τη ζωή των δύο πυροσβεστών ηλικίας 23 και 44 χρόνων.

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