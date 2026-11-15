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MEDIA

15.11.2026 08:47

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

15.11.2026 08:47
prwtoselida

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ατσάλινες Ενοπλες Δυνάμεις σε 2 χρόνια

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΒΑΤΕΡΛΟ το καλώδιο για Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Δεύτερη ευκαιρία για κληρονόμους

ΕΣΤΙΑ: Μόνιμος Μηχανισμός Συνδιαχείρισης του Αιγαίου με φόρμουλα Μητσοτάκη

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μετρητά, μπράβοι και ξαπλώστρες

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: 5 ΜΕΤΡΑ για να «μαζέψουν» τους αχυράνθρωπους

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: 25 παραιτήσεις από την κυβέρνηση

Real news: “Μπλόκο στους αχυρανθρώπους”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Τρομάζει η “βουβή” ψήφος

Documento: Ο σκιώδης πρωθυπουργός πολυτέλειας και η διαφθορά

ΚONTRA: Αντιμέτωπος ο Μητσοτάκης με την “πατριωτική” Δεξιά

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