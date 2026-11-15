Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ατσάλινες Ενοπλες Δυνάμεις σε 2 χρόνια
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΒΑΤΕΡΛΟ το καλώδιο για Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Δεύτερη ευκαιρία για κληρονόμους
ΕΣΤΙΑ: Μόνιμος Μηχανισμός Συνδιαχείρισης του Αιγαίου με φόρμουλα Μητσοτάκη
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μετρητά, μπράβοι και ξαπλώστρες
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: 5 ΜΕΤΡΑ για να «μαζέψουν» τους αχυράνθρωπους
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: 25 παραιτήσεις από την κυβέρνηση
Real news: “Μπλόκο στους αχυρανθρώπους”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Τρομάζει η “βουβή” ψήφος
Documento: Ο σκιώδης πρωθυπουργός πολυτέλειας και η διαφθορά
ΚONTRA: Αντιμέτωπος ο Μητσοτάκης με την “πατριωτική” Δεξιά
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