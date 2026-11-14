H Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων απέβαλε το ρωσικό πρακτορείο TASS

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Η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (EANA) πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με αφορμή το Συνέδριο της EANA, το οποίο φιλοξένησε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων από την ίδρυση της Συμμαχίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της EANA, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS αποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων.

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τη Valbona Zhupa, γενική διευθύντρια του Αλβανικού Τηλεγραφικού Πρακτορείου (ATA), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EANA, με τριετή θητεία, διαδεχόμενη στη θέση αυτή την Claudia Nicolae του ρουμανικού πρακτορείου ειδήσεων AGERPRES.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ένταξη του ELTA, του πρακτορείου ειδήσεων της Λιθουανίας, ως 34ου μέλους της Συμμαχίας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, επίσης, εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Πρακτορείων της EANA, η Άρια Αγάτσα, πρόεδρος ΔΣ του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Στις εργασίες του Συνεδρίου και στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την πρόεδρο ΔΣ Άρια Αγάτσα, την διευθύνουσα σύμβουλο Χριστίνα – Δήμητρα Συναρέλλη και τον διευθυντή Έρευνας, Ανάπτυξης και Παραγωγής Περιεχομένου Γιάννη Γεωργίου. Στις εργασίες συμμετείχε επίσης ο Αιμίλιος Περδικάρης, μέλος του ΔΣ της EANA, τέως πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιογράφος ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακοίνωση της ΕΑΝΑ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://newsalliance.org/news/eana-expells-tass-elects-new-board-member-and-welcomes-new-member-agency

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