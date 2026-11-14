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14.11.2026 16:22

Τραγωδία στον Βόλο με νεκρό 24χρονο οδηγό αγροτικού – Ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι

14.11.2026 16:22
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11) στον Αλμυρό Βόλου με έναν 24χρονο οδηγό αγροτικού να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το thenewspaper, το δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τους Κωφούς με τον Αλμυρό.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 24χρονος οδηγούσε αγροτικό αυτοκίνητο όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού, το οποίο διερευνά τα αίτια της εκτροπής που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού άνδρα.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 17:27
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