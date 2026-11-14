Η Σαουδική Αραβία κατάρριψε δύο drones των Χούθι που είχαν στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ

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Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που μάχεται τους Χούθι ανακοίνωσε ότι σήμερα αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο drones που είχαν εξαπολυθεί από τους αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, με στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ, αλλά και τις νότιες περιοχές του σαουδαραβικού βασιλείου.
Οι διασυνοριακές συγκρούσεις, με την εμπλοκή του συνασπισμού που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και των Χούθι που ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά, έχουν ενταθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανοίγοντας ένα ακόμα πολεμικό μέτωπο.
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