Γαλλία: Χιλιάδες στους δρόμους για 5ο Σαββατοκύριακο κατά της ακρίβειας, της διάλυσης της Παιδείας και της αστυνομικής βίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με αιτήματα που εκτείνονται από την προστασία των παιδιών και των εφήβων, έως τις αυξήσεις μισθών και την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, χιλιάδες πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, σε ολόκληρη τη Γαλλία. Πρόκειται για το πέμπτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο διαμαρτυριών με αιχμή το υψηλό κόστος ζωής.

Περίπου 50 με 60 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος σχεδιάζει να αναπτύξει τον ίδιο αριθμό δυνάμεων ασφαλείας όπως και τα τρία προηγούμενα Σάββατα από τις 24 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο, περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επεισοδίων. Αστυνομική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι στο Παρίσι αναμένονται από 30.000 έως 60.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να βρίσκονται «300 έως 600 άτομα που θεωρούνται επικίνδυνα».

To συντονιστικό όργανο των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο από τις 17 Οκτωβρίου συμβάλλει στη διοργάνωση διαδηλώσεων κάθε Σάββατο σε ολόκληρη τη Γαλλία, ανακοίνωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του, ότι έχουν προγραμματιστεί συνολικά 338 κινητοποιήσεις για το Σάββατο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας χαρακτήρισε τις σημερινίες διαδηλώσεις «ιδιαίτερες», καθώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν δηλώσει συγκεκριμένες διαδρομές για τις πορείες τους. Όπως διευκρίνισε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν επικεντρώσει το κάλεσμά τους για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής, έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά της αστυνομικής βίας, αλλά και κατά της βίας εις βάρος παιδιών και εφήβων.

Κινητοποιήσεις κατά της βίας εις βάρος ανηλίκων και της αστυνομικής αυθαιρεσίας

Η συλλογικότητα «Collectif enfantiste» καλεί σε διαδήλωση κατά της βίας εις βάρος παιδιών και εφήβων, διεκδικώντας αποτελεσματικότερη προστασία τους, ιδίως απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση.

«Η κοινωνία βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν μπορούμε να δίνουμε προτεραιότητα σε έναν αγώνα έναντι κάποιου άλλου», δήλωσε η Κλερ Μπουρντίιγ, μέλος της συλλογικότητας, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται επίσης η αντίθεση σε πρόταση νόμου που θα δίνει σε αστυνομικούς και χωροφύλακες το τεκμήριο ότι ενήργησαν νόμιμα όταν χρησιμοποιούν τα όπλα τους, εκτός αν προκύψουν στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο. Το νομοσχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση και αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία, προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις και ακτιβιστές. Όπως υποστηρίζουν, η εφαρμογή του θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την απόδοση ευθυνών στις δυνάμεις ασφαλείας, σε μια χώρα όπου οι περισσότερες υποθέσεις καταγγελλόμενης αστυνομικής βίας σπάνια φτάνουν στα δικαστήρια.

Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές του νόμου, μεταξύ των οποίων και το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National) της Μαρίν Λεπέν, υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη, προκειμένου οι αστυνομικοί να μην αντιμετωπίζονται αυτομάτως ως ύποπτοι για χρήση δυσανάλογης βίας.

Φόβοι για επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία

Η απουσία επίσημα δηλωμένων διαδρομών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προκαλεί ανησυχία στις αρχές.

«Για εμάς, αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, διότι σημαίνει ότι οι πορείες δεν θα βρίσκονται υπό οργανωμένη εποπτεία», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Κατά συνέπεια, υπάρχει «ο κίνδυνος να εμφανιστούν αρκετές μη αδειοδοτημένες πορείες, οι οποίες ενδέχεται να επιδιώξουν τη σύγκρουση με τις δυνάμεις της τάξης και να κατευθυνθούν προς τα κέντρα των πόλεων», αναφέρει ο υπουργός σε ενημέρωση προς τους νομάρχες, σύμφωνα με το France Télévisions.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 70.000 έως 120.000, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το franceinfo.

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβα» Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Γερμανία: Με το ακροδεξιό AfD υποψήφιος ο Τόμας Μπέρτχολντ

Αεροπορικό μπλακ-άουτ στις ΗΠΑ: Τι «έριξε» το σύστημα ελέγχου πτήσεων και η προειδοποίηση για νέες βλάβες (Photos/Video)