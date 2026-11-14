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14.11.2026 14:29

«Βόμβα» Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

14.11.2026 14:29
zelensky

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Την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, πρότειναν οι ειδικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα ο ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές έθεσαν το ερώτημα περί ενδεχόμενης παραχώρησης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, μετά τον πιο πρόσφατο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι.

«Οι αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: “Τι θα γίνει αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ; Θα αποχωρούσε από το Ντονμπάς;”. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε το ζήτημα», εξήγησε ο Ζελένσκι χθες σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους για τις οποίες υπήρχε εμπάργκο ως σήμερα.

Οι εγγυήσεις και το δημοψήφισμα

Παράλληλα ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε τη θέση ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη του. Πρόσθεσε πάντως πως, αν προταθεί στην Ουκρανία ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, έναν ισχυρό και καλά χρηματοδοτούμενο ουκρανικό στρατό και πόρους για την ανοικοδόμηση, θα θέσει το ερώτημα σε δημοψήφισμα.

Το Κίεβο συζητά «συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ» και, αν τις επιβεβαιώσουν οι δυτικές χώρες, “τότε θα ρωτήσω την ουκρανική κοινωνία τι σκέφτεται: το δεχόμαστε ή όχι; Δεν έχω το δικαίωμα να λάβω μόνος μου αυτή την απόφαση”, υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αποτελούν τη μοναδική «πραγματική ασφάλεια» της Ευρώπης και ότι η απόπειρα της Ρωσίας να αλλάξει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου είναι “επικίνδυνη” και μπορεί να οδηγήσει σε νέους πόλεμους.

«Είναι επικίνδυνο διότι, κατά τη γνώμη μου, αυτού ακριβώς του είδους τα πράγματα οδηγούν σε πολέμους ή σε κλιμάκωση», είπε ο Ζελένσκι. «Η πραγματική ασφάλεια για την Ευρώπη είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια για την Ευρώπη», τόνισε.

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