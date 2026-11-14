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14.11.2026 14:45

Ερρίκος Πετιλόν: «Μπλέχτηκα, κατέβηκα στις πλατείες, έκανα χρήση για να ισορροπήσω» (Video)

14.11.2026 14:45
errikos petilon

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Για την εμπλοκή του στην υπόθεση φοροδιαφυγής, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, αλλά και τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή και τον εθισμό μίλησε ο Ερρίκος Πετιλόν στην εκπομπή Mega Non Stop.

Έχοντας στο πλευρό του τον δικηγόρο του, Όθωνα Παπαδόπουλο, ο πρώην παρουσιαστής περιέγραψε πώς βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος των οικονομικών οφειλών που είχαν δημιουργηθεί.

«Δεν γνώριζα καθόλου το τι συμβαίνει για τον ΦΠΑ τον δικό μου, που έχει μια οφειλή 300.000 ευρώ, ότι είχε φτάσει εκεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μου αρέσει η λέξη αχυράνθρωπος»

Ο Ερρίκος Πετιλόν εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον χαρακτηρισμό «αχυράνθρωπος», ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τον ρόλο του στην υπόθεση.

«Δεν μου αρέσει η λέξη αχυράνθρωπος. Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος παράνομος και μπορώ να γίνω αγριάνθρωπος. Αυτή η λέξη δεν αρμόζει σε κανέναν άνθρωπο», είπε.

«Εγώ το 2023, σε μια κατάσταση με μόνιμα επεισόδια διπολισμού, δεν ήμουν ρυθμισμένος, άνεργος. Πώς να δουλέψω με μόνιμα επεισόδια; Για να βρω τη σωστή αγωγή μου πήρε 10 χρόνια», εξομολογήθηκε.

«Δεν ήξερα πού θα φτάσει. Κάτω από τις συνθήκες που ζούσα, με 500 ευρώ τον μήνα, έκανα και αυτό. Σιγά το παράνομο. Εγώ είμαι 10% παράνομος. Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, παρότι την κατάστασή μου», ανέφερε.

«Το ψυγείο μου κρατούσε 5 μέρες»

«Ένας άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες και ξέρει ότι το ψυγείο του θα κρατήσει 5 μέρες και τις άλλες 25 μέρες τι θα κάνεις; Μπλέχτηκα, κατέβηκα στις πλατείες, έκανα χρήση για να ισορροπήσω, όχι για να περάσω καλά. Το καλά είχε περάσει μαζί μου. Το σύνδρομο του εθισμού, ούτε ναρκομανής λέγεσαι, σύνδρομο εθισμού», είπε.

«Συνδέθηκα με έναν αδερφό της εν λόγω, που κάναμε μαζί χρήση. Μου λέει “έλα, η αδερφή μου”. Ξέρεις, του είπα “πάμε”. Στο πεντάμηνο πάνω, κάποια στιγμή είπα “ώπα, δεν πας καλά, κάτι πάει να γίνει και θα βρεθείς μπλεγμένος”. Το ένστικτό μου», περιέγραψε.

«Η γραμματέας είπε “ερχόταν κάθε μέρα ο άνθρωπος” και η εν λόγω της έλεγε να μην τη δώσουμε στο τηλέφωνο», υποστήριξε.

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