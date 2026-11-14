Παπακαλιάτης για το φινάλε του Maestro: «Νομίζω ότι έκλεισα σωστά τον κύκλο» (Video)

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Μια πρώτη γεύση από το φινάλε του «Maestro», που επιστρέφει τον Δεκέμβριο, έδωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You», ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και δημιουργός αποκάλυψε πως ο τελευταίος, τέταρτος κύκλος θα αποτελείται από έξι χορταστικά επεισόδια, με το φινάλε να έχει διάρκεια σχεδόν δύο ωρών.

Στόχος του, όπως τόνισε, είναι η ιστορία να κλείσει με τον τρόπο που είχε σχεδιάσει εξαρχής, προσφέροντας στους χαρακτήρες το τέλος που τους αξίζει και αφήνοντας το κοινό απόλυτα ικανοποιημένο.

«Είναι έξι μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Έκλεισα σωστά τον κύκλο», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο για τους νέους ανθρώπους, τονίζοντας την ίδια στιγμή ότι αισθάνεται τυχερός που ασχολείται με κάτι που αγαπά και βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό.

Όπως εξήγησε, αυτή η αποδοχή αποτελεί για εκείνον επιβράβευση της προσπάθειας, της κούρασης και της δουλειάς που καταβάλλει μαζί με τους συνεργάτες του.

«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι», είπε.

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