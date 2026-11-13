Νέα ταινία για τους Ματίας Σένερτς και Νταϊάν Κρούγκερ – Στα άδυτα της τέχνης του νεοϋορκέζικου γκράφιτι

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Οι βραβευμένοι ηθοποιοί Ματίας Σένερτς και Νταϊάν Κρούγκερ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη για τη νέα ταινία «The Writer», η οποία θα μεταφέρει τους θεατές στον αθέατο κόσμο της τέχνης του γκράφιτι.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, ο Σένερτς αναλαμβάνει τον ρόλο ενός βετεράνου θρύλου του νεοϋορκέζικου γκράφιτι, η ζωή του οποίου ανατρέπεται όταν ένα έργο του κλέβεται από μια σήραγγα του μετρό στο Παρίσι. Η κλοπή πυροδοτεί μια πρωτοφανή φρενίτιδα δημοπρασιών στον οίκο Sotheby’s, εκτοξεύοντάς τον στο παγκόσμιο προσκήνιο, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει έναν ανελέητο πόλεμο για την κυριαρχία του στον χώρο.

Matthias Schoenaerts & Diane Kruger Headline 'The Writer', Thriller Set In Underground Graffiti Art World — AFM https://t.co/ARvGh59ggu — Deadline (@DEADLINE) November 11, 2026

Πίσω από τις κάμερες θα βρίσκεται ο Ματ Σιρούλνικ γνωστός από το σενάριο της αστυνομικής και χιπ-χοπ ταινίας «Paid In Full», ο οποίος θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το 2027, με την εταιρεία Capstone Global να διαχειρίζεται τις διεθνείς πωλήσεις του πρότζεκτ στην Αμερικανική Αγορά Κινηματογράφου (AFM).

Σύμφωνα με το Deadline, η πιο πρόσφατη κινηματογραφική συνάντηση των δύο πρωταγωνιστών ήταν στην ταινία «Disorder» της Αλίς Βινοκούρ, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το 2015.

Ο καλλιτέχνης του γκράφιτι εδώ και σαράντα χρόνια Τζόναθαν Άβιλντσεν, γιος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Τζον Γκ. Άβιλντσεν, εκτός από την παραγωγή, έχει αναλάβει τη δημιουργία και την καλλιτεχνική επιμέλεια των έργων της ταινίας, επιστρατεύοντας παράλληλα καλλιτέχνες του δρόμου για να συνεισφέρουν στο εγχείρημα.

«Ως γέννημα-θρέμμα Νεοϋορκέζος, αυτός είναι ένας κόσμος για τον οποίο είχα πάντα ένα έντονο πάθος», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Ο Τζόναθαν Άβιλντσεν και ο Ματίας είναι το κλειδί για να αποδοθεί με αυθεντικότητα και η Νταϊάν, είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη», πρόσθεσε.

Την παραγωγή υπογράφουν επίσης η Μαρίνα Γκράσικ και ο Τζέισον Τέιλορ, ενώ στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Γκάρι Λουκέσι.

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