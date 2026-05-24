Στο «Fjord» του Κριστιάν Μουντζίου ο Χρυσός Φοίνικας του 79ου Φεστιβάλ Καννών

Το «Fjord» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, με πρωταγωνιστές τους Ρενάτε Ράινσβε και Σεμπάστιαν Σταν, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ Καννών.

Από τις πιο διεισδυτικές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, ο Ρουμάνος σκηνοθέτης κατακτά για δεύτερη φορά το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ, μετά το 2007, όταν είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες & 2 Μέρες». Γίνεται έτσι ο δέκατος σκηνοθέτης στην ιστορία του σινεμά που έχει κερδίσει δύο Χρυσούς Φοίνικες.

Το «Fjord» που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, εστιάζει σε μια ρουμανική οικογένεια που μεταναστεύει στη Νορβηγία και κατηγορείται ότι έχει κακοποιήσει σωματικά το παιδί της. Αυτό που ξεκινά ως μια εσωτερική έρευνα κλιμακώνεται γρήγορα σε μια υψηλού προφίλ υπόθεση, προσελκύοντας εθνική προσοχή και υποστήριξη από θρησκευτικές κοινότητες σε όλη τη χώρα.

Η ταινία σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική απομάκρυνση από τη μέχρι τώρα γεωγραφία του Μουντζίου, του οποίου σχεδόν όλη η φιλμογραφία διαδραματίζεται στη Ρουμανία. Αυτή τη φορά, ο Ρουμάνος δημιουργός χρησιμοποιεί πολυεθνική ομάδα ηθοποιών και πολυγλωσσική προσέγγιση.

«Η κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος μας σήμερα δεν είναι η καλύτερη. Δεν είμαι περήφανος γι’ αυτό που θ’ αφήσουμε στα παιδιά μας. Πριν τους ζητήσαμε λοιπόν να κάνουν εκείνα αλλαγές, η αλλαγή θα πρέπει να ξεκινήσει από εμάς», δήλωσε ο Κριστιάν Μουντζίου.

Και πρόσθεσε: «Στον κινηματογράφο είναι σημαντικό να μιλάμε για ουσιαστικά ζητήματα, για να κατανοήσουμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει ο κόσμος. Μπορούμε να το κάνουμε παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω μας. Και αυτό που αισθάνομαι είναι ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι διχασμένες. Αυτή η ταινία είναι δέσμευση εναντίον κάθε μορφής φανατισμού. Μήνυμα για την ανεκτικότητα, για τη συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση. Είναι όροι που όλοι αγαπάμε, αλλά θα πρέπει να τους εφαρμόζουμε πιο συχνά».

Ο «Μινώταυρος», το «La Bola Negra» και η «Ονειρεμένη Περιπέτεια»

Τον Χρυσό Φοίνικα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Παρκ Τσαν-γουκ και τον απένειμε η Σκωτσέζα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής δόθηκε στο πολιτικό θρίλερ «Μινώταυρο» του αυτοεξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που βασίζεται στην ταινία του Κλοντ Σαμπρόλ «’Απιστη Σύζυγος» (1969). «Εκατομμύρια άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, ονειρεύονται να σταματήσουν επιτέλους οι σφαγές. Και το μόνο άτομο που μπορεί να βάλει τέλος είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάλτε ένα τέλος σε αυτό το μακελειό, όλος ο κόσμος το περιμένει», δήλωσε ο Ζβιάγκιντσεφ.

Το βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε εξ ημισείας στο σκηνοθετικό δίδυμο από την Ισπανία Χαβιέ Αμβρόσι και Χαβιέ Κάλβο για τη δραματική ταινία «La Bola Negra» και στον Πολωνό Πάβελ Παβλικόφσκι για το δράμα εποχής «Fatherland» που μας μεταφέρει στα χρόνια της επιστροφής του συγγραφέα Τόμας Μαν στην πατρίδα του τη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Ούλερ.

Το Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η «Ονειρεμένη Περιπέτεια» της Γερμανίδας Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ.

Το βραβείο Σεναρίου κέρδισε ο Εμανουέλ Μαρ για το «Notre Salut», που σκηνοθέτησε ο ίδιος και περιγράφει την αληθινή ιστορία του προπροπάππου του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία. Ο Μαρ δήλωσε πως η ταινία του βασίστηκε πάνω σε αυτοσχεδιασμούς και εξήρε τη δύναμη των λέξεων, ειδικά στην εποχή μας.

Το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στις Βιρζινί Εφιρά και Τάο Οκαμότο, πρωταγωνίστριες στο χαμηλόφωνο δράμα με τίτλο «Ξαφνικά» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. «Ήταν μια χαρά και μια τιμή κάθε στιγμή η συνεργασία μας με τον Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. Κάνουμε ταινίες για να εκφράσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό», δήλωσε η Βιρζινί Εφιρά η οποία υποδύεται στην ταινία τη διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας, όπου εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι φροντίδας, με γνώμονα την ευζωία των ηλικιωμένων ενοίκων.

Tο βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας δόθηκε στους δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς Εμανουέλ Ματσιά και Βαλεντίν Καμπιάν, πρωταγωνιστές της ταινίας «Coward» του Βέλγου Λούκας Ντοντ, μία από τις τελευταίες που προβλήθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα, για τη σκληρότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Από τις δυνατές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκε Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις Κάννες λόγω τραυματισμού στο γόνατό της. Έπειτα από επιθυμία της ίδιας της Στρέιζαντ, η Ιζαμπέλ Ιπέρ παρουσίασε τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο προς τιμήν της σπουδαίας Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και παραγωγού.

«Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ καλλιέργησε τη μοναδικότητά της αντί να την κρύψει. Μετέτρεψε την ευθραυστότητα σε δύναμη. Επέβαλε τους δικούς της κανόνες με τη δύναμη της προσωπικότητάς της» ανέφερε μεταξύ άλλων η κορυφαία γαλλίδα ηθοποιός.

Σε ένα βίντεο που έστειλε ειδικά για την περίσταση, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ μίλησε συγκινημένη για το βραβείο της: «Αυτό είναι το πάθος που μοιραζόμαστε. Σε έναν τρελό κόσμο που μοιάζει να μας περιορίζει όλο και περισσότερο, το να βλέπεις ταινίες από όλον τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό. Το φεστιβάλ έχει αυτή τη μαγεία να μας ενώνει. Είμαι περήφανη που ανήκω σε αυτήν την κοινότητα».

Τη Χρυσή Κάμερα (για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από όλα τα προγράμματα του φεστιβάλ) απέσπασε το «Ben’ Imana» της Μαρί-Κλεμεντίν Ντουσαμπετζάμπο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ταινία έγραψε κινηματογραφική ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο φιλμ από τη Ρουάντα που επιλέχθηκε ποτέ στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Καννών (στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα»). Τον Χρυσό Φοίνικα Ταινίας Μικρού Μήκους δόθηκε στο «Para los contrincantes» (Aux Adversaires) του Φεντερίκο Λουίς.

Την τελετή λήξης παρουσίασε η ηθοποιός η Αϊ Χαιντάρα, η οποία είχε παρουσιάσει και την τελετή έναρξης της 12ης Μαΐου. Τις απονομές έκαναν, μεταξύ άλλων, η Τζίνα Ντέιβις, ο Ξαβιέ Ντολάν, ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, η Ναντίν Λαμπακί και η Ζόι Σαλντάνα.

