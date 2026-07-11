Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος: Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, κατά την διάρκεια καταδίωξης, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης.

Οι δύο ένστολοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και επέμειναν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν, δε το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα» φέρονται να ισχυρίστηκαν.

«Οι βολές ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει, ώστε να τον ακινητοποιήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του, με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος» φέρονται να ανέφεραν.

Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.

Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αστυνομικές Αρχές περισυνέλεξαν από το σημείο 13 κάλυκες, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος του 20χρονου βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά, όταν έχασαν την οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, με στόχο να τον αναγκάσουν να ακινητοποιηθεί.

Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι οι εντολείς του απορρίπτουν κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό περί ενδεχόμενου δόλου. Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός «αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας» και, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η μητέρα του, «δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του».

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