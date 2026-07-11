search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 22:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 21:15

Αττική: Όπλα, taser και κάνναβη εντοπίστηκαν σε σπίτι έπειτα από έρευνα του Λιμενικού

11.07.2026 21:15
opla1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σημαντική ποσότητα κάνναβης, όπλα και λοιπά πειστήρια εντοπίστηκαν σε σπίτι στην Αττική, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (11/7), κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι αρχές αναζητούν ημεδαπό στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικής λειτουργού από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.) και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (Κ9).

Κατά την επιχείρηση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ένα κουτί με 47 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), ένα σπαθί με μήκος λάμας 46,5 εκατοστών, δύο ναυτικές φωτοβολίδες ερυθρού χρώματος, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 331 γραμμαρίων, μία συσκευασία με μείγμα κάνναβης και καπνού, συνολικού μεικτού βάρους 23 γραμμαρίων, ένας πλαστικός τρίφτης που περιείχε 13 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ημεδαπό στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών (ν. 4139/2013) και της νομοθεσίας περί όπλων (ν. 2168/1993).

Διαβάστε επίσης:

Πειραιάς: Καραμπόλα δυο αυτοκινήτων με λεωφορείο – Τραυματίες οι οδηγοί

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: 37 φωτιές σε όλη τη χώρα, προβληματισμός για την Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλος ο αριθμός παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Διάσωση 35 μεταναστών από το Λιμενικό

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος: Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

opla1
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Όπλα, taser και κάνναβη εντοπίστηκαν σε σπίτι έπειτα από έρευνα του Λιμενικού

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Καραμπόλα δυο αυτοκινήτων με λεωφορείο – Τραυματίες οι οδηγοί

usaMizouri1
ΚΟΣΜΟΣ

Μιζούρι: Καταστροφικές πλημμύρες και εικόνες χάους – «Δεν έχω ξαναδεί το νερό να φτάνει τόσο ψηλά», λέει κάτοικος (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

iman-new
LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 22:02
Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Διάσωση 35 μεταναστών από το Λιμενικό

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος: Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

opla1
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Όπλα, taser και κάνναβη εντοπίστηκαν σε σπίτι έπειτα από έρευνα του Λιμενικού

1 / 3