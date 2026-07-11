Αττική: Όπλα, taser και κάνναβη εντοπίστηκαν σε σπίτι έπειτα από έρευνα του Λιμενικού

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Σημαντική ποσότητα κάνναβης, όπλα και λοιπά πειστήρια εντοπίστηκαν σε σπίτι στην Αττική, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (11/7), κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι αρχές αναζητούν ημεδαπό στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικής λειτουργού από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.) και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (Κ9).

Κατά την επιχείρηση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ένα κουτί με 47 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), ένα σπαθί με μήκος λάμας 46,5 εκατοστών, δύο ναυτικές φωτοβολίδες ερυθρού χρώματος, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 331 γραμμαρίων, μία συσκευασία με μείγμα κάνναβης και καπνού, συνολικού μεικτού βάρους 23 γραμμαρίων, ένας πλαστικός τρίφτης που περιείχε 13 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ημεδαπό στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών (ν. 4139/2013) και της νομοθεσίας περί όπλων (ν. 2168/1993).

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