Γαύδος: Διάσωση 35 μεταναστών από το Λιμενικό

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς το Λιμενικό προχώρησε νωρίτερα στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών στα ανοιχτά της Γαύδου.
Συγκεκριμένα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισε να επιβαίνουν σε λέμβο 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά – νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.
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