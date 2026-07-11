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11.07.2026 21:48

Γαύδος: Διάσωση 35 μεταναστών από το Λιμενικό

11.07.2026 21:48
Limeniko

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς το Λιμενικό προχώρησε νωρίτερα στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών στα ανοιχτά της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισε να επιβαίνουν σε λέμβο 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά – νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 22:02
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