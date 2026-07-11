Γαύδος: Διάσωση 35 μεταναστών από το Λιμενικό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς το Λιμενικό προχώρησε νωρίτερα στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών στα ανοιχτά της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισε να επιβαίνουν σε λέμβο 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά – νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος: Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

Αττική: Όπλα, taser και κάνναβη εντοπίστηκαν σε σπίτι έπειτα από έρευνα του Λιμενικού

Πειραιάς: Καραμπόλα δυο αυτοκινήτων με λεωφορείο – Τραυματίες οι οδηγοί