Τσίπρας: Στα επίσημα της Λεωφόρου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

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Διάλειμμα από τις πολιτικές του υποχρεώσεις έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και βρέθηκε στο γήπεδο της Λεωφόρου για να παρακολουθήσει την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ στα επίσημα της Λεωφόρου να παρακολουθεί την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με την Γκρασχόπερς.

Πρόκειται για φιλικό ματς προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, πριν από την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Conference League.

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