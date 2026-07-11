search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 00:38
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 22:59

Τσίπρας: Στα επίσημα της Λεωφόρου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

11.07.2026 22:59
tsipras1 (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Διάλειμμα από τις πολιτικές του υποχρεώσεις έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και βρέθηκε στο γήπεδο της Λεωφόρου για να παρακολουθήσει την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ στα επίσημα της Λεωφόρου να παρακολουθεί την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με την Γκρασχόπερς.

Πρόκειται για φιλικό ματς προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, πριν από την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Conference League.

Διαβάστε επίσης:

Η παρουσία Ξανθόπουλου στην Κ.Ε. των μελών και η συμβολή του στην επαναφορά Πολάκη στην Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ

Η γκάφα του Καιρίδη και η επική τάπα από τον Πάνα

Ο Ράμμος, οι συλληφθέντες της Marfin, το τεκμήριο της αθωότητας και ο Ρωμανός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sardinia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαρδηνία: Μεγάλη πυρκαγιά έξω από την πόλη Όλμπια – Έκλεισε το αεροδρόμιο για μερικές ώρες

aggliaNorway
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημιτελικά Μουντιάλ 2026 Live: Νορβηγία-Αγγλία 0-0 (Α’ Ημίχρονο)

panathinaikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Φιλική τριάρα στην Γκρασχόπερς

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Βάγια Νέστορα: Τα δυο μεγάλα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων

tsipras1 (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας: Στα επίσημα της Λεωφόρου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

iman-new
LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

galanos-new
MEDIA

«Γη της Ελιάς»: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Νίκο Γαλανό στο μεγάλο φινάλε της σειράς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 00:35
sardinia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαρδηνία: Μεγάλη πυρκαγιά έξω από την πόλη Όλμπια – Έκλεισε το αεροδρόμιο για μερικές ώρες

aggliaNorway
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημιτελικά Μουντιάλ 2026 Live: Νορβηγία-Αγγλία 0-0 (Α’ Ημίχρονο)

panathinaikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Φιλική τριάρα στην Γκρασχόπερς

1 / 3