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09.07.2026 13:03

«Γη της Ελιάς»: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Νίκο Γαλανό στο μεγάλο φινάλε της σειράς (Video)

09.07.2026 13:03
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Αυλαία έπειτα από πέντε τηλεοπτικές σεζόν έριξε, το βράδυ της Τετάρτης (8/7), η Γη της Ελιάς, με την επιτυχημένη σειρά του MEGA να ολοκληρώνει την ιστορία της με έναν γάμο και τους συντελεστές που μίλησαν στην κάμερα για το τέλος της μακράς αυτής διαδρομής.

Ένας από τους βασικούς ήρωες στα πέντε χρόνια της «Ελιάς» ήταν και ο Ισίδωρος Βρεττάκος, τον οποίο ενσάρκωσε ο αείμνηστος, Νίκος Γαλανός.

Ο ηθοποιός, που «έφυγε» από τη ζωή τον Μάιο του 2025, είχοντας αποχωρήσει από τα γυρίσματα έξι μήνες νωρίτερα, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, τα οποία ωστόσο κρατούσε κρυφά από το ευρύ κοινό.

«Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε μια σειρά. Ε και αυτός δεν είναι άλλος στη “Γη της Ελιάς” από τον Νίκο Γαλανό. Από τον Νίκο δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μυρωδιά του. Πάντα το συζητούσα μαζί του και, κάποια στιγμή πριν φύγει από τη σειρά, ήρθε και μου έκανε δώρο το άρωμά του. Μου λέει “να το έχεις να με θυμάσαι”. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά δώρα που πήρα στη ζωή μου. Νιώθω πολύ τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του, νιώθω πολύ τυχερός που τον γνώρισα, που κάναμε παρέα, που ανταλλάξαμε απόψεις, που κάπως δανείστηκα λίγο από τη σοφία του για τη ζωή και σίγουρα για μένα είναι περιουσία» είπε ο Ανδρέας Γεωργίου, μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Νίκο Γαλανό.

«Ήταν ένας περήφανος άνθρωπος, ένας σπουδαίος ηθοποιός με μια τεράστια ιστορία και έκλεισε τον κύκλο του μαζί μας. Μεγάλη ευθύνη και μοιραία μεγάλη τύχη για μας» δήλωσε ο Κούλης Νικολάου από την πλευρά του.

«Ήταν τιμή μου, ήταν χαρά μου που υποδύθηκα τον γιο του. Και ήταν τεράστια η τιμή όχι μόνο που συγχρωτίστηκα μαζί του, αλλά και που έχω τη δυνατότητα να λέω ότι υπήρξε φίλος μου και υπήρξα φίλος του» τόνισε ο Τάσος Ιορδανίδης.

«Ήταν δάσκαλος, ήταν μέντορας, ήταν υπέροχος συνάδελφος, ήταν γενναιόδωρος, ήταν τζέντλεμαν, ήταν φίλος, ήταν αδελφός. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά στη σειρά ήταν ο άνθρωπος που για όλους μας είχε μια καλή κουβέντα. Ήταν μεγάλη η χαρά μου και η τιμή να συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Έμαθα πολλά δίπλα του» εξομολογείται η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

«Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται όταν ακούω το όνομα Νίκος Γαλανός είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο, ένας γλυκός άνθρωπος, ένας υπέροχος συνάδελφος, ένας ευγενής ηθοποιός, ένας ταλαντούχος άνθρωπος, του οποίου ο θάνατος πραγματικά μας σόκαρε και ακόμα υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να το χωνέψω» είπε, τέλος, η Δώρα Χρυσικού.

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