Μουντιάλ 2026: Τα «ρομποτικά σκυλιά» που περιπολούν στα γήπεδα (Photos – Video)

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Ρομποτικά σκυλιά με κάμερες, αναγνώριση προσώπου και δυνατότητα ταχύτητας έως 20 χιλιόμετρα την ώρα έχουν επιστρατευθεί στο Μεξικό για την ασφάλεια των αγώνων του Μουντιάλ.

Από την Κίνα στο Μεξικό για 145.000 δολάρια

Μια ομάδα αστυνομικών με τρία σκυλιά σε ημέρα αγώνα Μουντιάλ δεν θα προκαλούσε συνήθως εντύπωση. Μόνο που τώρα μιλάμε για «σκυλιά» που ήταν ρομπότ υψηλής τεχνολογίας.

Τα ρομποτικά σκυλιά, κινεζικής κατασκευής, εντάχθηκαν τον Φεβρουάριο στην αστυνομία της Γουαδελούπης, της πόλης δίπλα στο Μοντερέι όπου βρίσκεται το Estadio BBVA. Συνολικά αποκτήθηκαν τέσσερα μοντέλα, με κόστος που αναφέρθηκε στα 145.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 107.000 λίρες με την τότε ισοτιμία.

¡Estamos equipando a nuestra Policía de Guadalupe con la mejor tecnología! 🚔🛡🤖



Presentamos a la nueva División K9-X integrada por 4 nuevos perros robots tácticos, que nos apoyarán con labores de vigilancia, monitoreo y atención de situaciones de riesgo. 💪🏼🏆 pic.twitter.com/YZfqXlupwE — Héctor García García (@HectorGarciaNL) February 9, 2026

Γιατί χρησιμοποιούνται στο Μουντιάλ

Σύμφωνα με τον γραμματέα Δημόσιας Ασφάλειας της Γουαδελούπης, Αλφρέδο Φαμπέλα Πατσέκο, το πρόγραμμα δεν σχεδιάστηκε μόνο για το Μουντιάλ. Ωστόσο, η διοργάνωση τα έφερε στο επίκεντρο, καθώς το Μοντερέι φιλοξένησε τέσσερις αγώνες.

⚽ La tecnología sigue sorprendido. Un video que circula en redes sociales mostró a los perros robot que vigilarán el Estadio Monterrey durante el Mundial. Equipados con cámaras avanzadas y sistemas de monitoreo, formarán parte del operativo de seguridad. pic.twitter.com/uZKVV991r6 June 15, 2026

Τα ρομπότ είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και πλαστικό υψηλής αντοχής. Διαθέτουν:

κάμερες βίντεο,

σύστημα αναγνώρισης προσώπου,

σύστημα ανάλυσης συμπεριφοράς,

νυχτερινή όραση,

φωνητικές εντολές,

δυνατότητα αποστολής εικόνας στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου της αστυνομίας.

Τα συστήματά τους μπορούν να εντοπίσουν πότε μια ομάδα ανθρώπων εμφανίζει ένταση και να στείλουν βίντεο στο κέντρο επιχειρήσεων. Εκεί, οι αρχές αξιολογούν αν πρόκειται για συμπλοκή ή απλώς για φιλάθλους που πανηγυρίζουν.

PERROS ROBOTS HACEN RONDINES 🤖



Los perros mecánicos hacen rondín en los alrededores de las puertas de acceso al Estadio Monterrey, las puertas se abren a las 7.



🎥Roberto Flores pic.twitter.com/W1YbitFRvl June 21, 2026

Προστασία αστυνομικών σε επικίνδυνες επιχειρήσεις

Η χρήση τους συνδέεται και με έναν πιο σοβαρό λόγο. Πέρυσι, δύο αστυνομικοί της Γουαδελούπης σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, όταν μπήκαν σε σπίτι όπου εγκληματίες άνοιξαν πυρ.

Τα ρομποτικά σκυλιά επιτρέπουν στην αστυνομία να ελέγχει πρώτα επικίνδυνες καταστάσεις μέσω κάμερας, ιδίως όταν υπάρχει πιθανότητα κάποιος ύποπτος να φέρει όπλο. Μέσω του συστήματος φωνητικών εντολών, οι αστυνομικοί μπορούν να μεταδώσουν μήνυμα στον ύποπτο, ζητώντας του να αφήσει τα όπλα, πριν επέμβουν οι ίδιοι.

Photo: X / @HectorGarciaNL

Οι αστυνομικοί τα χειρίζονται με φορητά χειριστήρια, στα οποία συνδέουν τα κινητά τους τηλέφωνα και μάλιστα σε κάποιους θυμίζουν….

Τα «σκυλιά» μπορούν επίσης να κάνουν κινήσεις που θυμίζουν «κόλπα» πραγματικού σκύλου, όπως να σηκώνονται στα μπροστινά τους πόδια ή να κουνάνε το πόδι τους. τας ότι τα ρομπότ «φέρνουν ασφάλεια» επειδή διαθέτουν κάμερες.

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