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09.07.2026 12:33

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα τρία χρόνια

09.07.2026 12:33
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Την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους», ενισχύοντας την περιφερειακή τους γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπάντιο προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη Βαλένθια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Μπάντιο γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1999 στο Ρουφίσκ της Σενεγάλης, έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Ξεκίνησε την πορεία του από τη Saltigué της γενέτειράς του, πραγματοποιώντας τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών στα 15 του χρόνια. Το 2018 αναδείχθηκε νέος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Σενεγάλης, πριν μετακομίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Canarias Basketball Academy, αγωνιζόμενος παράλληλα στη La Matanza στη Liga EBA.

Τη σεζόν 2019-2020 υπέγραψε στην FC Barcelona, αγωνιζόμενος κυρίως με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου στη LEB Plata, όπου είχε κατά μέσο όρο 13.4 πόντους, με ποσοστό 40% στα τρίποντα. Τον Σεπτέμβριο του 2021 μετακινήθηκε στη Γερμανία για λογαριασμό των Skyliners Frankfurt, με την οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 26 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Τον Μάιο του 2022 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Manresa, όπου αγωνίστηκε έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ενώ στις 29 Ιουνίου 2024 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Valencia Basket. Το 2025 κατέκτησε το Super Cup με την ισπανική ομάδα, ενώ η σεζόν 2025-26 ήταν η κορυφαία της καριέρας του, μετρώντας 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 20.29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα στη regular season της EuroLeague. Το 2026 στέφθηκε Πρωταθλητής Ισπανίας με την Valencia Basket, καταγράφωντας στα Playoffs της Liga Endesa 10.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Μπάντιο αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Σενεγάλης, με την οποία έχει κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στο AfroBasket, συμβάλλοντας σημαντικά στις επιτυχίες της χώρας του. Μάλιστα στη διοργάνωση του 2025, όπου η Σενεγάλη κατέκτησε την 3η θέση, μέτρησε 19.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, εκτελώντας με ποσοστό 43.5% από το τρίποντο».

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