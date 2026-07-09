ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου

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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η LAMDA Flisvos Marina και ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) ανέδειξαν, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Επενδύοντας στη Θάλασσα, Ενισχύοντας την Κοινωνία» τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις προοπτικές που δημιουργούνται, με τη συνέχιση της λειτουργίας του ΝΟΠΦ στον φυσικό του χώρο.

Από δεξιά προς τα αριστερά: Γιώργος Μαυρωτάς, Γ.Γ. Αθλητισμού, Διονύσης Χατζιδάκης, Βουλευτής Ν. Τομέα, Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Προκοπίου, εφοπλιστής – Ιδρυτής Dynacom Tankers, Sea Traders και Dynagas, Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΤΑΔ, Σταύρος Κατσικάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., Τάσος Βατίστας, Πρόεδρος Ν.Ο.Π.Φ. και Ιάκωβος Κυριακάκης, Λιμενάρχης Σαρωνικού

Με την εξέλιξη αυτή, επιλύονται εκκρεμότητες ετών, διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης της μαρίνας, ενώ παράλληλα, κατοχυρώνεται η συνέχιση της παρουσίας του ΝΟΠΦ στη Μαρίνα Φλοίσβου και της σημαντικής προσφοράς του στον ελληνικό ναυταθλητισμό.

Οι ομιλητές ανέδειξαν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις τοπικές κοινωνίες, τη νέα γενιά και τον ναυταθλητισμό, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες επενδύσεις στις μαρίνες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Συζήτηση με τους Ευρωπαίους πρωταθλητές ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, Μάριο Σταθά, Ελένη Τριάντου και Ελένη Αλχανάτη και τον Τάσο Βατίστα, Πρόεδρο Ν.Ο.Π.Φ.

Στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε στην ομιλία της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, η οποία τόνισε: «Στην ΕΤΑΔ πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία δημιουργείται μέσα από τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επενδύσεις που συνδυάζουν την αναπτυξιακή προοπτική με το κοινωνικό όφελος. Η σημερινή συνεργασία αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινό όραμα, μπορούμε να αναβαθμίζουμε υποδομές, να αναδεικνύουμε εμβληματικούς προορισμούς και να δημιουργούμε μια ουσιαστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., Σταύρος Κατσικάδης, σημείωσε ότι «στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη της Μαρίνας Φλοίσβου ως φωτεινό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης» και επισήμανε πως «ηανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με τον σεβασμό στην ιστορία του τόπου, την ευαισθησία για το περιβάλλον μας, την ενεργή στήριξη του ναυταθλητισμού και τη δημιουργία σημαντικού οφέλους για την οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους του ΝΟΠΦ στην Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο ΕΤΑΔ ​ από τον κ. Βατίστα σε ένδειξη της πολύτιμης προσφοράς προς τον Όμιλο

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, Τάσος Βατίστας, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας για το μέλλον του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι «η εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά και νέοι να γνωρίσουν τον ναυταθλητισμό».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Αλέξανδρος Κορόμηλος εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο, Γιάννη Φωστηρόπουλο.

Ο Σταύρος Κατσικάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A. λαμβάνει τον τίτλο του Επίτιμου Μέλους του ΝΟΠΦ, ως αναγνώριση της συμβολής και υποστήριξης προς τον Όμιλο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης, συζήτηση με τους Ευρωπαίους πρωταθλητές ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, Μάριο Σταθά, Ελένη Τριάντου και Ελένη Αλχανάτη (5η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και 2η θέση σε ευρωπαϊκό), οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την καθημερινότητα του πρωταθλητισμού, τις προκλήσεις της ισορροπίας μεταξύ σχολείου και αθλητισμού, καθώς και την ανάγκη στήριξης των φορέων στην εξέλιξη της νέας γενιάς αθλητών. Και οι τρεις αθλητές χαρακτήρισαν τη Μαρίνα Φλοίσβου «σπίτι τους» και τον ΝΟΠΦ «δεύτερη οικογένεια», επισημαίνοντας πόσο σημαντικό για την προετοιμασία τους ενόψει μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων είναι το γεγονός ότι πλέον, ο Ναυτικός Όμιλος έχει εξασφαλίσει τη μακροχρόνια παρουσία του στη μαρίνα.

Η συνεργασία των τριών μερών αποδεικνύει ότι η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας μπορεί να δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία: ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική εμβληματικών υποδομών, στηρίζει ιστορικούς θεσμούς με σημαντική κοινωνική προσφορά και διαμορφώνει ισχυρούς δεσμούς που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές.