Τάσεις MRB: Επιβεβαιώνεται η δημοφιλία Δένδια, με δεύτερο τον Πιερρακάκη – Άνοδος και για Κικίλια

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Η κυριαρχία του Νίκου Δένδια σε δημοφιλία ανάμεσα στους υπουργούς της ΝΔ, επιβεβαιώνεται στις τάσεις της MRB, για τον Real.

Ο υπουργός Αμυνας παραμένει ο δημοφιλέστερος με τις περισσότερες θετικές γνώμες, σε ποσοστό 36,8%, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να ακολουθεί με 27,6% στην δεύτερη θέση.

Το πρόσωπο που συμπληρώνει την πρώτη τριάδα είναι ο Βασίλης Κικίλιας ο οποίος παρουσιάζει ποσοστά 25,5%, με την Ολγα Κεφαλογιάννη και τον Κωστή Χατζηδάκη να ακολουθούν.

Αντίθετα, στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι Σ. Παπασταύρου, Παπαστεργίου, Δήμας και Τουρνάς.

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