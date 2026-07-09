Στη στέγη του Προεδρικού Μεγάρου ο Τασούλας για να δει από κοντά τις εργασίες των συντηρητών (Photos)

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Στα… ψηλά του Προεδρικού Μεγάρου εθεάθη ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος ανέβηκε στην οροφή του κτιρίου για να επισκεφθεί τους συντηρητές που εργάζονται καθημερινά εκεί.

Οι εργαζόμενοι δουλεύουν για τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Προεδρικού Μεγάρου καθώς και τη συντήρηση και αναπαραγωγή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων (τα κολωνάκια που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα στα κάγκελα), με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με τους εργαζόμενους και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών.

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