ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:20
24.04.2026 14:03

Απόψε το δείπνο στον Μακρόν, στο προεδρικό μέγαρο – Ποιοι και πόσοι θα είναι οι καλεσμένοι

Μετά την ολοκλήρωση της Άτυπης Συνόδου της ΕΕ στη Κύπρο, ο Εμανουέλ Μακρόν έρχεται στην Αθήνα όπου αύριο θα πέσουν οι υπογραφές για την 5ετη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και της ασφάλειας.

Απόψε, η Προεδρία της χώρας θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του αφού προηγουμένως, στις 19.30 Μακρόν και Μητσοτάκης θα συμμετέχουν σε συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Στο αποψινό δείπνο ο Μακρόν θα είναι μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, με καλεσμένους περίπου 100 άτομα. Ανάμεσά τους θα είναι στελέχη του υπουργικού συμβουλίου (Χατζηδάκης, Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεραπετρίτης, Μενδώνη, Θεοδωρικάκος κ.α.), η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Νικήτας Κακλαμάνης, επιχειρηματίες όπως οι Eυάγγελος Μυτιληναίος, Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης, Μελίνα Τραυλού, αλλά και η Γαλλίδα πρέσβης στην Αθήνα Λοράνς Οέρ, Γάλλοι διπλωμάτες και επιχειρηματίες.

Αύριο θα παραθέσει δείπνο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μακρόν, αλλά θα προηγηθούν από το πρωί η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» και η υπογραφή των συμφωνιών στις 11:30.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

