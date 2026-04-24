Απόψε το δείπνο στον Μακρόν, στο προεδρικό μέγαρο – Ποιοι και πόσοι θα είναι οι καλεσμένοι

Μετά την ολοκλήρωση της Άτυπης Συνόδου της ΕΕ στη Κύπρο, ο Εμανουέλ Μακρόν έρχεται στην Αθήνα όπου αύριο θα πέσουν οι υπογραφές για την 5ετη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και της ασφάλειας.

Απόψε, η Προεδρία της χώρας θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του αφού προηγουμένως, στις 19.30 Μακρόν και Μητσοτάκης θα συμμετέχουν σε συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Στο αποψινό δείπνο ο Μακρόν θα είναι μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, με καλεσμένους περίπου 100 άτομα. Ανάμεσά τους θα είναι στελέχη του υπουργικού συμβουλίου (Χατζηδάκης, Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεραπετρίτης, Μενδώνη, Θεοδωρικάκος κ.α.), η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Νικήτας Κακλαμάνης, επιχειρηματίες όπως οι Eυάγγελος Μυτιληναίος, Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης, Μελίνα Τραυλού, αλλά και η Γαλλίδα πρέσβης στην Αθήνα Λοράνς Οέρ, Γάλλοι διπλωμάτες και επιχειρηματίες.

Αύριο θα παραθέσει δείπνο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μακρόν, αλλά θα προηγηθούν από το πρωί η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» και η υπογραφή των συμφωνιών στις 11:30.

Δηλώσεις Τασούλα και Δένδια για την επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Φόρουμ των Δελφών: Συζήτηση Πιερρακάκη και Ντομπρόβσκις – Αν χρειαστεί, θα ληφθούν και νέα μέτρα ελάφρυνσης

Στο δρόμο προς τις κάλπες: Επιδόματα από τα υπερπλεονάσματα το «αντίδοτο» της κυβέρνησης στις υποθέσεις διαφθοράς