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10.06.2026 15:00

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

10.06.2026 15:00
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credit: pixabay

Τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι υπεύθυνα για την κατάλληλη λίπανση όλων των μηχανικών εξαρτημάτων και των επιμέρους μερών του σασμάν. Είτε πρόκειται για μηχανικό, είτε για αυτόματο, είναι αυτά που τα προστατεύουν από την πρόωρη φθορά, ενώ παράλληλα μειώνουν τις τριβές στα μέταλλα.

Όπως είναι φυσικό με τον καιρό και την πολυετή χρήση, τα συγκεκριμένα λιπαντικά χάνουν μέρος των ιδιοτήτων τους. Αν και δεν απαιτείται τακτική αλλαγή όπως γίνεται με τα λιπαντικά του κινητήρα εσωτερικής καύσης, εντούτοις ανά τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται η αντικατάστασή τους. Αρκετοί μάλιστα δεν γνωρίζουν ότι με την πάροδο του χρόνου και των χιλιομέτρων χρειάζεται η αντικατάστασή τους, ενώ αρκετοί κατασκευαστές δεν αναφέρουν με σαφήνεια τα προβλεπόμενα διαστήματα που πρέπει να γίνεται η αλλαγή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί κάτοχοι αυτοκινήτων να θεωρούν ότι τα αυτά τα λάδια στα κιβώτια είναι εφ’ όρου ζωής.

Όπως και να έχει όταν τα λάδια είναι παλιά ή έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα, δεν λιπαίνουν σωστά και δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα διάφορα εξαρτήματα. Ανάλογα με τον κατασκευαστή, τον τύπο του αυτοκινήτου, το μοντέλο και τη χρήση του θα πρέπει να προγραμματιστεί αλλαγή των λαδιών στο σασμάν. Συνήθως η χιλιομετρική περίοδος στους περισσότερους κατασκευαστές βρίσκεται μεταξύ 80.000 με 100.000 χιλιομέτρων στα χειροκίνητα κιβώτια και κάθε 60.000 με 80.000 χιλιομέτρων στα αυτόματα.

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