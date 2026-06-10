Η δύναμη της επιλογής! Η Renault διαθέτει αυτοκίνητα για όλους

Η αγορά αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ τόσο πολύπλοκη όσο σήμερα. Κάποτε η επιλογή περιοριζόταν ανάμεσα σε βενζίνη και diesel. Σήμερα, ο υποψήφιος αγοραστής καλείται να αποφασίσει ανάμεσα σε turbo βενζίνη, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, LPG ή αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Και ενώ για πολλές εταιρείες αυτό σημαίνει περιορισμένες επιλογές και συγκεκριμένη κατεύθυνση, η Renault ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο. Η γαλλική μάρκα πιστεύει ότι δεν έχουν όλοι οι οδηγοί τις ίδιες ανάγκες. Άλλος κινείται αποκλειστικά μέσα στην πόλη, άλλος διανύει χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο, άλλος θέλει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση και άλλος αναζητά μηδενικούς ρύπους. Γι’ αυτό και η σημερινή γκάμα της Renault αποτελεί μία από τις πληρέστερες στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας σχεδόν κάθε τεχνολογία κίνησης που υπάρχει σήμερα.

Turbo βενζινοκίνητα: Η πιο προσιτή είσοδος στη μάρκα

Για όσους θέλουν την απλότητα και τη δοκιμασμένη αξία ενός σύγχρονου βενζινοκινητήρα, η Renault συνεχίζει να προσφέρει αποδοτικούς turbo κινητήρες τελευταίας γενιάς. Το νέο Clio TCe 115 εφοδιάζεται με τον γνωστό τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.0 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC. Ο κινητήρας αυτός προσφέρει πολύ καλή ελαστικότητα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, ενώ παράλληλα διατηρεί χαμηλή κατανάλωση καυσίμου για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το Clio ξεκινά από τις 21.400 ευρώ στην έκδοση evolution και φτάνει έως τις 24.700 ευρώ στην techno.

στην έκδοση evolution και φτάνει έως τις στην techno. Αντίστοιχα, το Captur TCe 115 χρησιμοποιεί τον ίδιο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα των 999 κ.εκ., προσφέροντας επαρκείς επιδόσεις για ένα οικογενειακό B-SUV και ιδιαίτερα πολιτισμένη λειτουργία στην καθημερινή χρήση. Η τιμή του ξεκινά από τις 20.900 ευρώ.

Οι εκδόσεις αυτές απευθύνονται σε οδηγούς που θέλουν χαμηλό κόστος αγοράς, ευχάριστες επιδόσεις και απουσία συμβιβασμών στην καθημερινότητα.

Με κινητήρες Eco-G (LPG): Ο βασιλιάς της οικονομίας

Ελάχιστοι κατασκευαστές εξακολουθούν να επενδύουν στο υγραέριο. Η Renault όμως παραμένει από τους πιο δυνατούς παίκτες της κατηγορίας μέσω της τεχνολογίας Eco-G. Τα μοντέλα Clio Eco-G 120 EDC και Captur Eco-G 120 χρησιμοποιούν τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.0 TCe LPG, ο οποίος έχει σχεδιαστεί εξαρχής για λειτουργία τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 120 ίππους, ενώ η ροπή εξασφαλίζει πολύ καλές επιταχύνσεις και άνετες προσπεράσεις.

Στο Clio Eco-G 120 EDC , οι τιμές ξεκινούν από 22.900 ευρώ στην έκδοση evolution και φτάνουν έως τις 25.900 ευρώ στην κορυφαία esprit Alpine.

, οι τιμές ξεκινούν από στην έκδοση evolution και φτάνουν έως τις στην κορυφαία esprit Alpine. Παράλληλα, το Captur Eco-G 120 διατίθεται στις εκδόσεις evolution plus και techno με τιμές από 22.700 έως 23.900 ευρώ.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των Eco-G είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Με τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο με βενζίνη όσο και με LPG, προσφέρουν μεγάλη αυτονομία, σημαντική οικονομία σε κάθε γέμισμα και μειωμένο κόστος ανά χιλιόμετρο.

Τα Mild Hybrid: Η χρυσή τομή

Για πολλούς οδηγούς, το mild hybrid αποτελεί σήμερα την ιδανική λύση. Δεν απαιτεί φόρτιση, λειτουργεί εντελώς αυτόματα και μειώνει τόσο την κατανάλωση όσο και τις εκπομπές ρύπων. Στη Renault, αυτή η τεχνολογία συναντάται στα μεγαλύτερα SUV της γκάμας. Το νέο Austral Mild Hybrid 150 Auto χρησιμοποιεί έναν τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.3 λίτρων με ήπια υβριδική υποβοήθηση 12V. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 150 ίππους, ενώ το αυτόματο κιβώτιο προσφέρει ομαλή λειτουργία και άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Το μοντέλο ξεκινά από τις 32.900 ευρώ στην έκδοση techno και φτάνει τις 36.500 ευρώ στην esprit Alpine. Το Austral συνδυάζει την τεχνολογία εξηλεκτρισμού με υψηλή άνεση, μεγάλους χώρους και πλούσιο εξοπλισμό, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ισορροπημένη πρόταση για οικογενειακή χρήση.

Με Full Hybrid E-Tech: Η τεχνολογία της Formula 1 στην καθημερινότητα

Εδώ βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας Renault. Η τεχνολογία E-Tech Full Hybrid αντλεί τεχνογνωσία από την εμπλοκή της Renault στη Formula 1 και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται συχνά αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση. Τα Clio Full Hybrid E-Tech 160, Captur Full Hybrid E-Tech 160 και Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 χρησιμοποιούν έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.8 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και ένα εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμπλέκτη. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 160 ίππους, προσφέροντας πολύ καλές επιδόσεις και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.

Το Clio Full Hybrid E-Tech 160 ξεκινά από 24.900 ευρώ στην evolution και φτάνει έως 28.000 ευρώ στην esprit Alpine.

ξεκινά από στην evolution και φτάνει έως στην esprit Alpine. Το Captur Full Hybrid E-Tech 160 διατίθεται από 25.400 έως 27.100 ευρώ .

διατίθεται από . Το ολοκαίνουργιο Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 ξεκινά από 27.900 ευρώ στην evolution και φτάνει έως 33.900 ευρώ στην κορυφαία iconic.

Στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, το Austral Full Hybrid E-Tech 200 χρησιμοποιεί τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.2 λίτρων σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 200 ίππους. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και κατανάλωση που σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα diesel.

Το Austral κοστίζει από 38.500 έως 41.900 ευρώ .

. Αντίστοιχα, το Arkana Full Hybrid E-Tech 145 χρησιμοποιεί κινητήρα 1.6 λίτρων σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας 145 ίππους. Οι τιμές του κυμαίνονται από 30.900 έως 32.900 ευρώ.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η δυνατότητα εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης χωρίς καλώδια, φορτιστές και άγχος αυτονομίας.

Το Plug-in Hybrid E-Tech: Η κορυφή της τεχνολογίας

Για εκείνους που θέλουν τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και τη δυνατότητα μεγάλων ταξιδιών χωρίς περιορισμούς, η Renault διαθέτει το κορυφαίο Rafale Plug-in Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300. Η ναυαρχίδα της Renault χρησιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.2 λίτρων σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες και σύστημα τετρακίνησης. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 300 ίππους, προσφέροντας επιδόσεις που θυμίζουν σπορ μοντέλο, ενώ η μεγάλη μπαταρία επιτρέπει σημαντική ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις. Η έκδοση esprit Alpine κοστίζει 51.800 ευρώ, ενώ η κορυφαία atelier Alpine φτάνει τις 56.700 ευρώ. Πρόκειται για ένα SUV-coupé που συνδυάζει επιδόσεις, πολυτέλεια και ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές διαδρομές.

Ηλεκτρικά E-Tech: Το μέλλον είναι ήδη εδώ

Η Renault είναι μία από τις εταιρείες που επένδυσαν νωρίς στην ηλεκτροκίνηση και σήμερα διαθέτει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές γκάμες της αγοράς.

Το νέο Renault 5 E-Tech Electric , το ευρωπαϊκό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025», διατίθεται με ηλεκτροκινητήρες ισχύος έως 150 ίππων και μπαταρίες 40 ή 52 kWh , προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα ανάλογα με την έκδοση. Οι τιμές ξεκινούν από 26.900 ευρώ και φτάνουν έως 35.200 ευρώ .

, το ευρωπαϊκό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025», διατίθεται με ηλεκτροκινητήρες ισχύος έως και μπαταρίες , προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα ανάλογα με την έκδοση. Οι τιμές ξεκινούν από και φτάνουν έως . Δίπλα του βρίσκεται το ολοκαίνουργιο Renault 4 E-Tech Electric , το οποίο βασίζεται στην ίδια ηλεκτρική πλατφόρμα και προσφέρεται επίσης με ισχύ έως 150 ίππους και μπαταρία έως 52 kWh . Οι τιμές του κυμαίνονται από 28.900 έως 38.700 ευρώ .

, το οποίο βασίζεται στην ίδια ηλεκτρική πλατφόρμα και προσφέρεται επίσης με ισχύ έως και μπαταρία έως . Οι τιμές του κυμαίνονται από . Παράλληλα, η Renault έχει ήδη παρουσιάσει το νέο ηλεκτρικό Twingo, το οποίο θα αποτελέσει μία ακόμη προσιτή πρόταση για αστική μετακίνηση.

Πλούσια επίπεδα εξοπλισμού για κάθε ανάγκη

Ανεξάρτητα από τον κινητήρα που θα επιλέξει κάποιος, η Renault προσφέρει πληθώρα εκδόσεων εξοπλισμού. Οι εκδόσεις evolution αποτελούν τη βάση της γκάμας με πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας. Οι techno προσθέτουν περισσότερη τεχνολογία, αναβαθμισμένα ψηφιακά συστήματα και πλουσιότερη εμφάνιση. Οι esprit Alpine δίνουν έμφαση στον σπορ χαρακτήρα, με ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την Alpine. Στα μεγαλύτερα μοντέλα συναντάμε και τις κορυφαίες iconic ή atelier Alpine, οι οποίες προσφέρουν τον πιο πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, πολυτέλειας και τεχνολογίας.

Η Renault δεν σου λέει τι να αγοράσεις

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στη σημερινή γκάμα Renault δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο ή κινητήρας. Είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτήν. Σε μια εποχή όπου πολλοί κατασκευαστές προσπαθούν να κατευθύνουν τον πελάτη προς μία μόνο τεχνολογία, η Renault κάνει το αντίθετο. Προσφέρει βενζίνη, LPG, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικά μοντέλα, αφήνοντας τον οδηγό να επιλέξει αυτό που πραγματικά ταιριάζει στις δικές του ανάγκες. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να προσφέρει σήμερα μια αυτοκινητοβιομηχανία: η ελευθερία της επιλογής.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Stellantis ανακαλεί περισσότερα από 1,3 εκατ. οχήματα Jeep, λόγω ανησυχίας για πυρκαγιά

Επίσκεψη του CEO της Citroën, κ. Xavier Chardon στον Όμιλο Συγγελίδη (photos)

Η Fiat επανέρχεται στο C-Segment με τα Grizzly και Grizzly Fastback