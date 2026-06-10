Η δύναμη της επιλογής! Η Renault διαθέτει αυτοκίνητα για όλους

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Η αγορά αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ τόσο πολύπλοκη όσο σήμερα. Κάποτε η επιλογή περιοριζόταν ανάμεσα σε βενζίνη και diesel. Σήμερα, ο υποψήφιος αγοραστής καλείται να αποφασίσει ανάμεσα σε turbo βενζίνη, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, LPG ή αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.
Και ενώ για πολλές εταιρείες αυτό σημαίνει περιορισμένες επιλογές και συγκεκριμένη κατεύθυνση, η Renault ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο. Η γαλλική μάρκα πιστεύει ότι δεν έχουν όλοι οι οδηγοί τις ίδιες ανάγκες. Άλλος κινείται αποκλειστικά μέσα στην πόλη, άλλος διανύει χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο, άλλος θέλει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση και άλλος αναζητά μηδενικούς ρύπους. Γι’ αυτό και η σημερινή γκάμα της Renault αποτελεί μία από τις πληρέστερες στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας σχεδόν κάθε τεχνολογία κίνησης που υπάρχει σήμερα.
Για όσους θέλουν την απλότητα και τη δοκιμασμένη αξία ενός σύγχρονου βενζινοκινητήρα, η Renault συνεχίζει να προσφέρει αποδοτικούς turbo κινητήρες τελευταίας γενιάς. Το νέο Clio TCe 115 εφοδιάζεται με τον γνωστό τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.0 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC. Ο κινητήρας αυτός προσφέρει πολύ καλή ελαστικότητα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, ενώ παράλληλα διατηρεί χαμηλή κατανάλωση καυσίμου για τα δεδομένα της κατηγορίας.
Οι εκδόσεις αυτές απευθύνονται σε οδηγούς που θέλουν χαμηλό κόστος αγοράς, ευχάριστες επιδόσεις και απουσία συμβιβασμών στην καθημερινότητα.
Ελάχιστοι κατασκευαστές εξακολουθούν να επενδύουν στο υγραέριο. Η Renault όμως παραμένει από τους πιο δυνατούς παίκτες της κατηγορίας μέσω της τεχνολογίας Eco-G. Τα μοντέλα Clio Eco-G 120 EDC και Captur Eco-G 120 χρησιμοποιούν τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.0 TCe LPG, ο οποίος έχει σχεδιαστεί εξαρχής για λειτουργία τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 120 ίππους, ενώ η ροπή εξασφαλίζει πολύ καλές επιταχύνσεις και άνετες προσπεράσεις.
Το μεγάλο πλεονέκτημα των Eco-G είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Με τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο με βενζίνη όσο και με LPG, προσφέρουν μεγάλη αυτονομία, σημαντική οικονομία σε κάθε γέμισμα και μειωμένο κόστος ανά χιλιόμετρο.
Για πολλούς οδηγούς, το mild hybrid αποτελεί σήμερα την ιδανική λύση. Δεν απαιτεί φόρτιση, λειτουργεί εντελώς αυτόματα και μειώνει τόσο την κατανάλωση όσο και τις εκπομπές ρύπων. Στη Renault, αυτή η τεχνολογία συναντάται στα μεγαλύτερα SUV της γκάμας. Το νέο Austral Mild Hybrid 150 Auto χρησιμοποιεί έναν τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.3 λίτρων με ήπια υβριδική υποβοήθηση 12V. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 150 ίππους, ενώ το αυτόματο κιβώτιο προσφέρει ομαλή λειτουργία και άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Το μοντέλο ξεκινά από τις 32.900 ευρώ στην έκδοση techno και φτάνει τις 36.500 ευρώ στην esprit Alpine. Το Austral συνδυάζει την τεχνολογία εξηλεκτρισμού με υψηλή άνεση, μεγάλους χώρους και πλούσιο εξοπλισμό, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ισορροπημένη πρόταση για οικογενειακή χρήση.
Εδώ βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας Renault. Η τεχνολογία E-Tech Full Hybrid αντλεί τεχνογνωσία από την εμπλοκή της Renault στη Formula 1 και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται συχνά αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση. Τα Clio Full Hybrid E-Tech 160, Captur Full Hybrid E-Tech 160 και Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 χρησιμοποιούν έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.8 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και ένα εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμπλέκτη. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 160 ίππους, προσφέροντας πολύ καλές επιδόσεις και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.
Στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, το Austral Full Hybrid E-Tech 200 χρησιμοποιεί τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.2 λίτρων σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 200 ίππους. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και κατανάλωση που σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα diesel.
Το κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η δυνατότητα εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης χωρίς καλώδια, φορτιστές και άγχος αυτονομίας.
Για εκείνους που θέλουν τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και τη δυνατότητα μεγάλων ταξιδιών χωρίς περιορισμούς, η Renault διαθέτει το κορυφαίο Rafale Plug-in Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300. Η ναυαρχίδα της Renault χρησιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.2 λίτρων σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες και σύστημα τετρακίνησης. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 300 ίππους, προσφέροντας επιδόσεις που θυμίζουν σπορ μοντέλο, ενώ η μεγάλη μπαταρία επιτρέπει σημαντική ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις. Η έκδοση esprit Alpine κοστίζει 51.800 ευρώ, ενώ η κορυφαία atelier Alpine φτάνει τις 56.700 ευρώ. Πρόκειται για ένα SUV-coupé που συνδυάζει επιδόσεις, πολυτέλεια και ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές διαδρομές.
Η Renault είναι μία από τις εταιρείες που επένδυσαν νωρίς στην ηλεκτροκίνηση και σήμερα διαθέτει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές γκάμες της αγοράς.
Ανεξάρτητα από τον κινητήρα που θα επιλέξει κάποιος, η Renault προσφέρει πληθώρα εκδόσεων εξοπλισμού. Οι εκδόσεις evolution αποτελούν τη βάση της γκάμας με πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας. Οι techno προσθέτουν περισσότερη τεχνολογία, αναβαθμισμένα ψηφιακά συστήματα και πλουσιότερη εμφάνιση. Οι esprit Alpine δίνουν έμφαση στον σπορ χαρακτήρα, με ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την Alpine. Στα μεγαλύτερα μοντέλα συναντάμε και τις κορυφαίες iconic ή atelier Alpine, οι οποίες προσφέρουν τον πιο πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, πολυτέλειας και τεχνολογίας.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στη σημερινή γκάμα Renault δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο ή κινητήρας. Είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτήν. Σε μια εποχή όπου πολλοί κατασκευαστές προσπαθούν να κατευθύνουν τον πελάτη προς μία μόνο τεχνολογία, η Renault κάνει το αντίθετο. Προσφέρει βενζίνη, LPG, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικά μοντέλα, αφήνοντας τον οδηγό να επιλέξει αυτό που πραγματικά ταιριάζει στις δικές του ανάγκες. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να προσφέρει σήμερα μια αυτοκινητοβιομηχανία: η ελευθερία της επιλογής.
Πηγή: autotypos.gr
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