search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 17:44
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 17:00

Η Fiat επανέρχεται στο C-Segment με τα Grizzly και Grizzly Fastback

09.06.2026 17:00
fiatgrizzly_grizzlyfastback-6a1ffd22818fe

H Fiat σύντομα θα βγάλει στους ευρωπαϊκούς δρόμους τα πολυαναμενόμενα Grizzly και Grizzly Fastback. Είναι δύο ολοκαίνουργια μοντέλα που θα διευρύνουν την γκάμα της μάρκας ουσιαστικά, δίνοντας ισχυρή παρουσία στο C-Segment.

Χρησιμοποιούν κοινή πλατφόρμα και μοιράζονται το όραμα της άνετης και ταυτόχρονα προσιτής μετακίνησης, ωστόσο το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Το Grizzly είναι ένα πρακτικό, ευρύχωρο και προσιτό SUV, φτιαγμένο για να καλύπτει την οικογένεια από την αστική καθημερινότητα έως τα μακρινά ταξίδια. Το αμάξωμά του είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής ευρυχωρίας, εστιάζοντας στη μέγιστη άνεση των επιβατών και το μεγάλο διαθέσιμο ύψος.

Από την άλλη το Grizzly Fastback ακολουθεί πιο δυναμική αισθητική προσέγγιση, με σφηνοειδή γραμμή και αναλογίες 4θυρου κουπέ. Απευθυνόμενο στο lifestyle κοινό που λειτουργεί περισσότερο με το συναίσθημα, το Grizzly Fastback δε στερείται λογικής ή πρακτικότητας, διαθέτοντας τεράστιο χώρο αποσκευών και ταξιδιάρικο χαρακτήρα.

Σχεδιασμένα για να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς, τα δύο μοντέλα διαθέτουν πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης που περιλαμβάνει θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική επιλογή. Μέσα από το διαφορετικό χαρακτήρα τους, τα Grizzly και Grizzly Fastback μοιράζονται την φιλοδοξία του να καταστήσουν άνετη την καθημερινότητα για τον οδηγό και τους επιβάτες, σε μια καμπίνα με υψηλή ποιότητα, ανάλογη τεχνολογία και προσοχή στην λεπτομέρεια.

Το μήκος τους είναι κάτω από τα 4,5 μέτρα, οπότε παραμένουν compact σε διαστάσεις και είναι εύχρηστα κάτω από όλες τις συνθήκες. Τα δύο μοντέλα θα λανσαριστούν στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και καθότι θα έχουν παγκόσμια εμπορική απήχηση, θα κατασκευάζονται και θα διανέμονται με γνώμονα τη βέλτιστη ευελιξία παραγωγής και εμπορική ανταγωνιστικότητα στην εκάστοτε αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Το ιδανικό crossover για την Ελλάδα: Αυτόματο με αυτονομία 1.500+ km και τιμή 20.600€

Η τετρακίνητη BMW M2 ήρθε στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι – Πότε πρέπει να το πατάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
albania zvernec
ΚΟΣΜΟΣ

Η Αλβανία δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για το θέρετρο Κούσνερ – Η προειδοποίηση της ΕΕ

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ήχησε το 112 – Στη μάχη αεροσκάφη και ελικόπτερο

dytiki oxthi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις από έξι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατά εποίκων στη Δυτική Όχθη – Οργισμένη αντίδραση από Ισραήλ

zaxariadis-pappas-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια ωραία ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ – Απάντηση Ζαχαριάδη σε Παππά με «καρφιά»

NickReiner2
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικ Ράινερ θέλει πρόσβαση στο καταπίστευμα που του άφησαν οι γονείς του για να πληρώσει την υπεράσπισή του στις δολοφονίες τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 17:38
albania zvernec
ΚΟΣΜΟΣ

Η Αλβανία δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για το θέρετρο Κούσνερ – Η προειδοποίηση της ΕΕ

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ήχησε το 112 – Στη μάχη αεροσκάφη και ελικόπτερο

dytiki oxthi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις από έξι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατά εποίκων στη Δυτική Όχθη – Οργισμένη αντίδραση από Ισραήλ

1 / 3