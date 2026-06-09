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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 11:08

Το ιδανικό crossover για την Ελλάδα: Αυτόματο με αυτονομία 1.500+ km και τιμή 20.600€

09.06.2026 11:08
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Η ελληνική αγορά έχει γεμίσει από νέα crossover, όμως τα περισσότερα ακολουθούν πλέον μια κοινή συνταγή: μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερη τεχνολογία αλλά τιμές που συχνά ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί συνεχίζουν να αναζητούν κάτι πολύ πιο απλό. Ένα αυτοκίνητο που να χωρά την οικογένεια, να παρκάρει εύκολα στην πόλη, να ταξιδεύει άνετα και κυρίως να μην αδειάζει το πορτοφόλι σε κάθε γέμισμα.

Tο Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC ίσως δεν έχει την αίγλη ακριβότερων αντιπάλων, αλλά καταφέρνει να συγκεντρώνει περισσότερα πρακτικά πλεονεκτήματα απ’ όσα θα περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο που κοστίζει μόλις 20.600 ευρώ

Γιατί όταν μιλάμε για ένα αυτόματο crossover με δυνατότητα να διανύσει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, πενταετή εργοστασιακή εγγύηση και κόστος χρήσης που θυμίζει μικρό αυτοκίνητο πόλης, τότε μιλάμε για μια πρόταση που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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