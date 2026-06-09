Η τετρακίνητη BMW M2 ήρθε στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει

Η BMW M2 ήταν πάντα το μοντέλο που συμπύκνωνε την ουσία του τμήματος M σε όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. Ένα κουπέ με εξακύλινδρο κινητήρα, φαρδιά μετατρόχια και κίνηση πίσω, φτιαγμένο περισσότερο για τους οδηγούς παρά για τους αριθμούς των φυλλαδίων.

Τώρα όμως η συνταγή αλλάζει, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της αποκτά τετρακίνηση και έρχεται στην Ελλάδα στην ισχυρότερη και ταχύτερη μορφή της μέχρι σήμερα.

Η νέα BMW M2 M xDrive είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί της καλύτερες επιδόσεις, αυξημένη πρόσφυση και τεχνολογία που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο στις μεγαλύτερες M3 και M4. Παράλληλα, διατηρεί τη δυνατότητα καθαρής πισωκίνητης λειτουργίας, ώστε να μην απομακρυνθεί εντελώς από τον χαρακτήρα που την έκανε τόσο αγαπητή στους φίλους της μάρκας.

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